‘A mí no me parece penal’: Así fue la discusión del VAR en la Final América vs. Cruz Azul

¿Era penal o no? La final de vuelta del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul quedó marcada por la polémica jugada de Rotondi, donde Marco Antonio Ortiz, árbitro central, tomó una decisión muy distinta a lo que señalaban sus compañeros del VAR, quienes mencionaron que no había falta y tampoco penal sobre Israel Reyes del América.

Un día después del partido, la Comisión de Árbitros de México compartió un video donde explican cómo se tomó la decisión de marcar el penal a favor del América.

“Continuando con nuestro ejercicio de transparencia desde la Comisión de Árbitros, les compartimos cómo se tomó la decisión de marcar penal en el área de Cruz Azul. Luego de la recomendación del VAR de una revisión en campo, el árbitro central ratificó su decisión final’, escribió la Comisión en su cuenta de Twitter.”

Continuando con nuestro ejercicio de TRANSPARENCIA desde la Comisión de Árbitros, les compartimos con ustedes cómo se tomó la decisión de marcar penal en el área de Cruz Azul al minuto 71, tras la disputa del balón entre Reyes y Rotondi.



Luego de la recomendación del VAR de una…

¿Qué dijo el VAR sobre la falta de Cruz Azul?

En el video que compartió la Comisión de Árbitros se percibe la conversación entre los miembros del VAR y Marco Antonio Ortiz.

A partir del primer minuto se puede oír lo que hablan los miembros del arbitraje, quienes revisan hasta 4 tomas distintas. Al principio señalan que se trata de una zancadilla y un contacto con el cuerpo.

“El jugador no juega el balón, se barre y pone una zancadilla con el cuerpo. No juega el balón, ahí produce un contacto que es una zancadilla, por detrás, es una zancadilla completamente”, dice Erick Yair Miranda.

Al mismo tiempo se puede escuchar a Marco Antonio que le pide paciencia a los futbolistas para decidir sobre la falta.

“Yo creo que el de América arresta el pie, no veo falta, él provoca contacto, arrastra el pie para provocar el contacto. A mí no me parece penal, ya está arrastrando el pie desde antes Reyes”, responde Christian Kiabek.

Al final la decisión queda solo a manos del árbitro central, Marco Antonio Ortiz.

¿Quién es Marco Antonio Ortiz, árbitro de la final del América vs. Cruz Azul? (Foto: Mexsport)

¿Cómo se tomó la decisión del penal a favor del América?

Dos de los árbitros del VAR llamaron a Marco Antonio Ortiz para revisar su decisión con la ayuda de las distintas tomas, pero el dirigente fue claro con marcar penal.

“La puntea el de América y cuando va a dar el paso, el pie de apoyo se lo lleva con el pecho. Ya no tiene donde poner, se lo lleva con el pecho. Ahí se ve la zancadilla, el de Cruz Azul no toca el alón y con el cuerpo se lo lleva en la pierna de apoyo. Me quedó con mi decisión, falta imprudente”, dijo Ortiz a sus compañeros del VAR.

Incluso los asistentes del VAR le piden que analice la jugada a velocidad normal.”No toca la pelota, el de Cruz Azul y con el cuerpo se lo lleva en la de apoyo”, menciono ‘el Gato’ antes de anunciar su decisión.