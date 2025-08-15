Jornada 5 Apertura 2025 Liga MX HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO todos los partidos?

La jornada 5 del Apertura 2025 se disputa del 15 al 17 de agosto. (Fotos: Shutterstock, LigaMX).

La jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX enciende de nuevo las canchas con partidos que podrían cambiar el rumbo de la tabla.

En esta fecha llega un Pachuca intratable que intenta mantener su paso perfecto, un Necaxa que quiere aprovechar la localía ante León y un Tigres vs. América que pinta para ser uno de los duelos más vibrantes del torneo.

El América viene de un sufrido triunfo por 1-0 sobre el Querétaro, último de la clasificación. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Partidos de la Jornada 5: ¿Quién juega en la Liga MX HOY y dónde ver EN VIVO?

La jornada 5 del Apertura 2025 se disputa entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto.

Puebla vs. Atlético de San Luis

Fecha : Viernes 15 de agosto de 2025

: Viernes 15 de agosto de 2025 Hora: 19:00 (centro de México)

19:00 (centro de México) Canales: Azteca 7, Azteca Deportes

Azteca 7, Azteca Deportes Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

El Puebla busca hacerse fuerte en casa ante un Atlético de San Luis que llega motivado y con opciones de escalar posiciones en la tabla.

Necaxa vs. León

Fecha : Viernes 15 de agosto de 2025

: Viernes 15 de agosto de 2025 Hora: 21:00 (centro de México)

21:00 (centro de México) Canales: Azteca 7, ViX y Claro Sports

Azteca 7, ViX y Claro Sports Sede: Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Necaxa, octavo con cinco puntos, quiere mantenerse en zona de clasificación. León, del entrenador Eduardo Berizzo, llega con problemas ofensivos y a la espera de recuperar al colombiano James Rodríguez, quien presentó molestias musculares, pero. Si el centrocampista sigue ausente deberá salir adelante sin él o seguir en la parte baja de la tabla.

Chivas vs. FC Juárez

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Sábado 16 de agosto de 2025 Hora: 17:05 (centro de México)

17:05 (centro de México) Canal: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Sede: Estadio Akron, Zapopan, Jalisco

Las Chivas tratan de imponer condiciones en casa ante un Juárez que necesita sumar para escapar de la parte baja.

Chivas también ha sufrido en el Apertura, busca llegar al menos al top 10. (Foto: Cuartoscuro.com). (Fernando Carranza García)

Pachuca vs. Tijuana

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Sábado 16 de agosto de 2025 Hora: 19:00 (centro de México)

19:00 (centro de México) Canal: No disponible

No disponible Sede: Estadio Hidalgo

El líder Pachuca, con paso perfecto, recibe a un Tijuana que quiere frenar a la mejor ofensiva del torneo, la cual es liderada por el venezolano Jhonder Cádiz y el argentino Gastón Togni.

Tigres vs. América

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Sábado 16 de agosto de 2025 Hora: 19:00 (centro de México)

19:00 (centro de México) Canales: Azteca 7

Azteca 7 Sede: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Duelo estelar de la jornada. Tigres, segundo en la tabla, recibe a un América que busca recuperar regularidad y confirmar su etiqueta de candidato. Las Águilas vienen de un sufrido triunfo por 1-0 sobre el Querétaro, último de la clasificación.

Cruz Azul vs. Santos

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Sábado 16 de agosto de 2025 Hora: 19:00 (centro de México)

19:00 (centro de México) Canales: Canal 5, TUDN, ViX

Canal 5, TUDN, ViX Sede: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Cruz Azul quiere aprovechar su localía ante un Santos que necesita mejorar su defensa para aspirar a puntos.

Toluca vs. Pumas

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Sábado 16 de agosto de 2025 Hora: 21:00 (centro de México)

21:00 (centro de México) Canales: Canal 5, TUDN, ViX

Canal 5, TUDN, ViX Sede: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

El vigente campeón Toluca recibe a Pumas y al guardameta Keylor Navas, en un duelo donde la mejor ofensiva de la liga busca mantener su ritmo.

Querétaro vs. Atlas

Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025

Domingo 17 de agosto de 2025 Hora: 16:00 (centro de México)

16:00 (centro de México) Canal: No disponible

No disponible Sede: Estadio Corregidora, Querétaro, Querétaro

Querétaro, colero de la clasificación, enfrenta a un Atlas que quiere sumar para acercarse a puestos de liguilla.

Monterrey vs. Mazatlán

Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025

Domingo 17 de agosto de 2025 Hora: 18:00 (centro de México)

18:00 (centro de México) Canales: ViX

ViX Sede: Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León

El Monterrey de Sergio Ramos, cuarto lugar, recibe a un Mazatlán noveno, en un duelo en el que sale favorito siempre y cuando no subestime a un rival con una de las cuatro defensas más seguras del torneo.

Apertura 2025: ¿Cómo va la tabla general de posiciones de la Liga MX?

Así llegan los equipos a la jornada 5 del Apertura 2025: