Jornada 5 Apertura 2025 Liga MX HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO todos los partidos?

La jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX enciende de nuevo las canchas con partidos que podrían cambiar el rumbo de la tabla.
En esta fecha llega un Pachuca intratable que intenta mantener su paso perfecto, un Necaxa que quiere aprovechar la localía ante León y un Tigres vs. América que pinta para ser uno de los duelos más vibrantes del torneo.
Partidos de la Jornada 5: ¿Quién juega en la Liga MX HOY y dónde ver EN VIVO?
La jornada 5 del Apertura 2025 se disputa entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto.
Puebla vs. Atlético de San Luis
- Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025
- Hora: 19:00 (centro de México)
- Canales: Azteca 7, Azteca Deportes
- Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla
El Puebla busca hacerse fuerte en casa ante un Atlético de San Luis que llega motivado y con opciones de escalar posiciones en la tabla.
Necaxa vs. León
- Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025
- Hora: 21:00 (centro de México)
- Canales: Azteca 7, ViX y Claro Sports
- Sede: Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes
Necaxa, octavo con cinco puntos, quiere mantenerse en zona de clasificación. León, del entrenador Eduardo Berizzo, llega con problemas ofensivos y a la espera de recuperar al colombiano James Rodríguez, quien presentó molestias musculares, pero. Si el centrocampista sigue ausente deberá salir adelante sin él o seguir en la parte baja de la tabla.
Chivas vs. FC Juárez
- Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025
- Hora: 17:05 (centro de México)
- Canal: Amazon Prime Video
- Sede: Estadio Akron, Zapopan, Jalisco
Las Chivas tratan de imponer condiciones en casa ante un Juárez que necesita sumar para escapar de la parte baja.
Pachuca vs. Tijuana
- Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025
- Hora: 19:00 (centro de México)
- Canal: No disponible
- Sede: Estadio Hidalgo
El líder Pachuca, con paso perfecto, recibe a un Tijuana que quiere frenar a la mejor ofensiva del torneo, la cual es liderada por el venezolano Jhonder Cádiz y el argentino Gastón Togni.
Tigres vs. América
- Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025
- Hora: 19:00 (centro de México)
- Canales: Azteca 7
- Sede: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Duelo estelar de la jornada. Tigres, segundo en la tabla, recibe a un América que busca recuperar regularidad y confirmar su etiqueta de candidato. Las Águilas vienen de un sufrido triunfo por 1-0 sobre el Querétaro, último de la clasificación.
Cruz Azul vs. Santos
- Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025
- Hora: 19:00 (centro de México)
- Canales: Canal 5, TUDN, ViX
- Sede: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México
Cruz Azul quiere aprovechar su localía ante un Santos que necesita mejorar su defensa para aspirar a puntos.
Toluca vs. Pumas
- Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025
- Hora: 21:00 (centro de México)
- Canales: Canal 5, TUDN, ViX
- Sede: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México
El vigente campeón Toluca recibe a Pumas y al guardameta Keylor Navas, en un duelo donde la mejor ofensiva de la liga busca mantener su ritmo.
Querétaro vs. Atlas
- Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025
- Hora: 16:00 (centro de México)
- Canal: No disponible
- Sede: Estadio Corregidora, Querétaro, Querétaro
Querétaro, colero de la clasificación, enfrenta a un Atlas que quiere sumar para acercarse a puestos de liguilla.
Monterrey vs. Mazatlán
- Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025
- Hora: 18:00 (centro de México)
- Canales: ViX
- Sede: Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León
El Monterrey de Sergio Ramos, cuarto lugar, recibe a un Mazatlán noveno, en un duelo en el que sale favorito siempre y cuando no subestime a un rival con una de las cuatro defensas más seguras del torneo.
Apertura 2025: ¿Cómo va la tabla general de posiciones de la Liga MX?
Así llegan los equipos a la jornada 5 del Apertura 2025: