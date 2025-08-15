Jornada 7 Liga MX Femenil HOY: ¿Dónde ver EN VIVO todos los partidos del Apertura 2025?

La jornada 7 de la Liga MX Femenil incluye duelos como Tigres UANL-Pachuca, Pumas UNAM-América, Atlas-Guadalajara y Necaxa-Cruz Azul. (Fotos: Mexsport / Gemini / /www.ligafemenil.mx).

La jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil enciende la emoción en el torneo con nueve encuentros prometen intensidad, goles y duelos clásicos que son clave para el rumbo del campeonato.

Tigres UANL recibe a las campeonas del Pachuca en un choque de alto voltaje, donde la campeona mundial Jenni Hermoso se enfrenta a su exequipo y a la máxima goleadora del torneo, Charlyn Corral. Además, las ‘Águilas’ del América, con paso perfecto, visitan a Pumas en uno de los partidos más esperados del fin de semana.

Las Águilas llegan en la cima, seguidas de cerca por Tigres y Toluca, mientras que equipos como Puebla y Mazatlán buscan sus primeros puntos del torneo. A continuación, te presentamos el calendario completo, horarios y canales para que no te pierdas ningún partido de la séptima jornada.

Fechas y horarios del Apertura 2025: ¿Cuándo y dónde ver la jornada 7 de la Liga MX Femenil?

La acción de la séptima fecha se disputa entre el viernes 15 y el lunes 18 de agosto de 2025.

Tigres UANL vs. Pachuca

Fecha: viernes 15 de agosto

viernes 15 de agosto Hora: 20:00 horas (CDMX)

20:00 horas (CDMX) Sede: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León Canal: Amazon Prime, Fox Sports

Después de un empate 1-1 en su debut con Toluca, Tigres ha ganado sus cinco encuentros siguientes sin recibir gol y con liderazgo de Hermoso, quien suma cinco goles, tres menos que Corral, premio Pichichi de la liga española en 2018.

Las ‘Felinas’ muestran la mejor defensa del torneo, con un gol recibido, seis menos que Pachuca, que ha mostrado debilidades en su zaga, aunque su ofensiva es la segunda mejor con 21 dianas, cuatro más que las regias.

Tijuana vs. Atlético de San Luis

Fecha: sábado 16 de agosto

sábado 16 de agosto Hora: 18:00 horas (CDMX)

18:00 horas (CDMX) Sede: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Estadio Caliente, Tijuana, Baja California Canal: Streaming

Rayadas de Monterrey vs. Santos Laguna

Fecha: sábado 16 de agosto

sábado 16 de agosto Hora: 21:00 horas (CDMX)

21:00 horas (CDMX) Sede: Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León

Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León Canal: Vix

Además de ser goleadas por Pumas, las Rayadas de la entrenadora costarricense Amelia Valverde fueron superadas el pasado martes, también 4-0 por el Cruz Azul, lo cual tiene al equipo en el quinto lugar con la duodécima defensa del campeonato.

Pumas UNAM vs. América Femenil

Fecha: domingo 17 de agosto

domingo 17 de agosto Hora: 12:00 horas (CDMX)

12:00 horas (CDMX) Sede: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México Canal: TUDN, Vix

América, dirigido por el español Angel Villacampa, ha tenido un inicio arrasador con seis victorias en seis salidas, 25 goles a favor y uno en contra.

Pumas goleó por 4-0 al Monterrey, empató 1-1 con el Pachuca e intenta frenar al favorito América. Las universitarias buscarán goles con un ataque liderado por la portuguesa Stephanie Ribeiro.

Atlas vs. Chivas

Fecha: domingo 17 de agosto

domingo 17 de agosto Hora: 19:00 horas (CDMX)

19:00 horas (CDMX) Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco Canal: Streaming

FC Juárez vs. Toluca

Fecha: domingo 17 de agosto

domingo 17 de agosto Hora: 19:00 horas (CDMX)

19:00 horas (CDMX) Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Canal: Streaming

Necaxa vs. Cruz Azul

Fecha: lunes 18 de agosto

lunes 18 de agosto Hora: 17:00 horas (CDMX)

17:00 horas (CDMX) Sede: Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes Canal: Canal por confirmar

Club León vs. Querétaro

Fecha: lunes 18 de agosto

lunes 18 de agosto Hora: 19:00 horas (CDMX)

19:00 horas (CDMX) Sede: Estadio León, León, Guanajuato

Estadio León, León, Guanajuato Canal: Streaming

Mazatlán FC vs. Puebla

Fecha: lunes 18 de agosto

lunes 18 de agosto Hora: 19:00 horas (CDMX)

19:00 horas (CDMX) Sede: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Canal: Canal por confirmar

Apertura 2025: ¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil?

Así llegan los equipos a la jornada 7: