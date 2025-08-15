Jornada 7 Liga MX Femenil HOY: ¿Dónde ver EN VIVO todos los partidos del Apertura 2025?

La jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil enciende la emoción en el torneo con nueve encuentros prometen intensidad, goles y duelos clásicos que son clave para el rumbo del campeonato.
Tigres UANL recibe a las campeonas del Pachuca en un choque de alto voltaje, donde la campeona mundial Jenni Hermoso se enfrenta a su exequipo y a la máxima goleadora del torneo, Charlyn Corral. Además, las ‘Águilas’ del América, con paso perfecto, visitan a Pumas en uno de los partidos más esperados del fin de semana.
Las Águilas llegan en la cima, seguidas de cerca por Tigres y Toluca, mientras que equipos como Puebla y Mazatlán buscan sus primeros puntos del torneo. A continuación, te presentamos el calendario completo, horarios y canales para que no te pierdas ningún partido de la séptima jornada.
Fechas y horarios del Apertura 2025: ¿Cuándo y dónde ver la jornada 7 de la Liga MX Femenil?
La acción de la séptima fecha se disputa entre el viernes 15 y el lunes 18 de agosto de 2025.
Tigres UANL vs. Pachuca
- Fecha: viernes 15 de agosto
- Hora: 20:00 horas (CDMX)
- Sede: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Canal: Amazon Prime, Fox Sports
Después de un empate 1-1 en su debut con Toluca, Tigres ha ganado sus cinco encuentros siguientes sin recibir gol y con liderazgo de Hermoso, quien suma cinco goles, tres menos que Corral, premio Pichichi de la liga española en 2018.
Las ‘Felinas’ muestran la mejor defensa del torneo, con un gol recibido, seis menos que Pachuca, que ha mostrado debilidades en su zaga, aunque su ofensiva es la segunda mejor con 21 dianas, cuatro más que las regias.
Tijuana vs. Atlético de San Luis
- Fecha: sábado 16 de agosto
- Hora: 18:00 horas (CDMX)
- Sede: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California
- Canal: Streaming
Rayadas de Monterrey vs. Santos Laguna
- Fecha: sábado 16 de agosto
- Hora: 21:00 horas (CDMX)
- Sede: Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León
- Canal: Vix
Además de ser goleadas por Pumas, las Rayadas de la entrenadora costarricense Amelia Valverde fueron superadas el pasado martes, también 4-0 por el Cruz Azul, lo cual tiene al equipo en el quinto lugar con la duodécima defensa del campeonato.
Pumas UNAM vs. América Femenil
- Fecha: domingo 17 de agosto
- Hora: 12:00 horas (CDMX)
- Sede: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México
- Canal: TUDN, Vix
América, dirigido por el español Angel Villacampa, ha tenido un inicio arrasador con seis victorias en seis salidas, 25 goles a favor y uno en contra.
Pumas goleó por 4-0 al Monterrey, empató 1-1 con el Pachuca e intenta frenar al favorito América. Las universitarias buscarán goles con un ataque liderado por la portuguesa Stephanie Ribeiro.
Atlas vs. Chivas
- Fecha: domingo 17 de agosto
- Hora: 19:00 horas (CDMX)
- Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco
- Canal: Streaming
FC Juárez vs. Toluca
- Fecha: domingo 17 de agosto
- Hora: 19:00 horas (CDMX)
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua
- Canal: Streaming
Necaxa vs. Cruz Azul
- Fecha: lunes 18 de agosto
- Hora: 17:00 horas (CDMX)
- Sede: Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes
- Canal: Canal por confirmar
Club León vs. Querétaro
- Fecha: lunes 18 de agosto
- Hora: 19:00 horas (CDMX)
- Sede: Estadio León, León, Guanajuato
- Canal: Streaming
Mazatlán FC vs. Puebla
- Fecha: lunes 18 de agosto
- Hora: 19:00 horas (CDMX)
- Sede: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa
- Canal: Canal por confirmar
Apertura 2025: ¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil?
Así llegan los equipos a la jornada 7: