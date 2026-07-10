Un sábado fresco para Nuevo León: Habrá cielo nublado y temperaturas cálidas para este 11 de julio

Para el sábado 11 de julio, la Zona Metropolitana de Monterrey tendrá cielo nublado. (Foto: Cuartoscuro)

La Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, se prepara para un sábado 11 de julio con condiciones de cielo nublado y temperaturas cálidas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan valores que invitan a la precaución, especialmente en las horas centrales del día, con posibles variaciones entre sus principales municipios.

¿Qué temperaturas hará en Nuevo León este sábado?

Las temperaturas actuales en la región muestran variaciones significativas. Monterrey registra 25.4°C, mientras que San Pedro Garza García se mantiene en 24.0°C.

Por su parte, Guadalupe alcanza los 26.5°C y Apodaca presenta la temperatura más alta con 28.9°C. Estas diferencias marcan un inicio de día diverso.

El sábado 11 de julio, las temperaturas máximas y mínimas variarán. Monterrey registrará entre 18.3°C y 31.7°C.

San Pedro Garza García tendrá de 17.3°C a 29.0°C. Guadalupe alcanzará de 19.0°C a 33.0°C. Apodaca será la más cálida, con 20.3°C a 35.7°C.

¿Habrá lluvias este sábado en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Para el sábado 11 de julio, la Zona Metropolitana de Monterrey tendrá cielo nublado. No se esperan lluvias fuertes para la región.

Sin embargo, la nubosidad presente podría ocasionar lloviznas aisladas en algunos puntos durante el día. La probabilidad de lluvia es baja.

Los vientos serán ligeros a moderados. Monterrey y San Pedro Garza García tendrán 8 km/h. Guadalupe registrará 9 km/h. Apodaca será la zona con más movimiento, con vientos de hasta 15 km/h. Estas condiciones son típicas para la región.

¿Cómo se ve el pronóstico extendido para Nuevo León?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Monterrey es el siguiente:

Sábado 11 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Domingo 12 de julio: Máxima de 30°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Lunes 13 de julio: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia general indica temperaturas cálidas, con un ligero aumento hacia el inicio de la semana. La nubosidad persistirá durante el fin de semana.

Para el lunes 13 de julio, se espera un cielo medio nublado. Se recomienda estar atento a las actualizaciones.

¿Cómo protegerse del calor en Nuevo León este sábado?

Es crucial mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente. Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 horas. Usar ropa ligera, de colores claros y aplicar protector solar son medidas esenciales para protegerse del calor.

Planificar actividades al aire libre en horarios de menor intensidad solar es clave. Llevar sombreros, gorras y lentes de sol al salir. Estar atento a las señales de golpe de calor en niños y adultos mayores es vital para prevenir emergencias relacionadas con el clima.

¿De dónde proviene la información del clima para Nuevo León?

La información sobre el clima en Nuevo León proviene del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esta institución, parte de Conagua, ofrece el pronóstico extendido y alertas. Es recomendable consultar sus canales oficiales para obtener los datos más actualizados y precisos.

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