Clima para ‘quemarse’ en la Península de Yucatán: Cancún esperan calor extremo y hasta 40°C

En contraste, Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, tendrán un clima más suave. (Foto: Cuartoscuro)

Playas de Cancún durante un día soleado en la Península de Yucatán.

La Península de Yucatán vivirá un sábado 11 de julio con calor intenso. Mérida, Yucatán, tendrá las temperaturas más elevadas, alcanzando hasta 40.3°C. El resto de la región sentirá un aumento general de temperatura.

¿Qué temperaturas esperan la Península de Yucatán este sábado?

Mérida, Yucatán, registrará temperaturas de 21.0°C a 40.3°C. La capital yucateca, en algunos puntos, podría alcanzar los 42°C. El cielo estará medio nublado y el viento soplará a 14 km/h.

En contraste, Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, tendrán un clima más suave. Sus temperaturas irán de 24.7°C a 31.3°C. Ambas ciudades esperan cielos despejados con vientos de 15 km/h.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes este sábado en la Península?

Tulum y Playa del Carmen esperan mínimas de 23.0°C y máximas de 33.3°C. Los vientos en estas zonas costeras serán ligeros, entre 11 y 12 km/h. Los cielos se mantendrán despejados.

La probabilidad de lluvia será muy baja en la Península de Yucatán este sábado. Predominarán los cielos despejados a medio nublados. Los vientos serán generalmente moderados, sin esperarse rachas fuertes en la región.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán la próxima semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 11 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 15 km/h.

Domingo 12 de julio: Máxima de 41°C, Mínima de 21°C, Cielo despejado, viento de 13 km/h.

Lunes 13 de julio: Máxima de 41°C, Mínima de 21°C, Despejado, viento de 13 km/h.

La tendencia para los próximos días es de calor persistente en la península. Las temperaturas máximas se mantendrán elevadas, alcanzando hasta 41°C para el domingo y lunes.

Los cielos estarán mayormente despejados con vientos ligeros. No se esperan cambios drásticos.

¿Cómo protegerse del intenso calor en la Península?

Ante el calor, es esencial mantenerse hidratado. Se recomienda beber mucha agua, incluso sin sentir sed.

Evite la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Use ropa ligera, de colores claros y telas transpirables. Aplique protector solar con frecuencia, incluso en días nublados. Si planea actividades al aire libre, hágalas por la mañana temprano.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

La información oficial del clima para la Península de Yucatán está disponible en las plataformas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil.

Estas fuentes ofrecen actualizaciones constantes y alertas sobre cualquier cambio en las condiciones.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.