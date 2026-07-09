Calor extremo en la Península de Yucatán el 10 de julio: Hasta 39°C en Mérida

Así estará el clima en la Península de Yucatán para el viernes 10 de julio.

La Península de Yucatán vivirá un viernes 10 de julio con calor intenso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas máximas de hasta 39.3°C en Mérida y 33°C en Playa del Carmen.

Los vientos serán moderados. La población debe prepararse para un día muy cálido en toda la región.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán mañana?

En Mérida, Yucatán, el termómetro registrará una mínima de 21.0°C y una máxima de 39.3°C. La capital yucateca y sus alrededores experimentarán este calor. Los vientos soplarán a unos 12 km/h, con cielo medio nublado durante el día.

Las ciudades del Caribe Mexicano presentarán un clima cálido. En Cancún y Chetumal, Quintana Roo, se esperan mínimas de 24.3°C y máximas de 31.3°C. Tulum y Playa del Carmen tendrán mínimas de 23.0°C, con máximas de 32.7°C y 33.0°C. Los vientos se mantendrán entre 11 y 14 km/h.

¿Habrá probabilidad de lluvias en la Península de Yucatán?

Para este viernes, la probabilidad de lluvias es baja en la Península de Yucatán. Mérida tendrá cielo medio nublado, mientras que Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal disfrutarán de cielo despejado. Esto significa que la mayor parte del día estará soleado, con algunas nubes dispersas, sin riesgo significativo de aguaceros.

El viento será ligero a moderado en la Península de Yucatán. En Mérida, se esperan 12 km/h. Cancún y Chetumal tendrán 14 km/h, mientras que Tulum y Playa del Carmen registrarán 12 km/h y 11 km/h. Estas condiciones climáticas, con cielo despejado en gran parte, serán ideales para disfrutar del día en la mayoría de las zonas.

¿Cómo será el pronóstico extendido en la Península de Yucatán?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Viernes 10 de julio : Máxima de 40°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 40°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 11 km/h. Sábado 11 de julio : Máxima de 37°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 37°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 11 km/h. Domingo 12 de julio: Máxima de 41°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 13 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la Península de Yucatán es de temperaturas elevadas, con máximas que se mantendrán por encima de los 37°C y mínimas estables en los 21°C.

El domingo se espera el día más caluroso, alcanzando los 41°C. Las condiciones de cielo medio nublado y vientos moderados persistirán, lo que implica que el calor seguirá siendo el protagonista.

¿Cómo protegerse del calor intenso en la región?

Ante el calor extremo, es fundamental mantenerse hidratado. Se recomienda beber abundante agua natural, incluso si no se siente sed. Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación es más fuerte. También se aconseja el uso de ropa ligera, de colores claros y sombreros.

Es crucial proteger la piel con protector solar para evitar quemaduras. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas deben tener especial cuidado, pues son más vulnerables a los golpes de calor. Buscar espacios frescos y ventilados, además de evitar actividades físicas extenuantes al aire libre en las horas de mayor calor, ayudará a prevenir riesgos.

¿Hay alertas o información oficial del SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa sobre circulaciones ciclónicas que generarán lluvias muy fuertes en el norte, centro y oriente de México, con aguaceros torrenciales en Hidalgo, Puebla y Veracruz. Sin embargo, para la Península de Yucatán, no se esperan alertas de lluvia o tormentas significativas este viernes, manteniendo un clima estable y mayormente soleado.

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