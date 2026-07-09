Peso ‘rasca’ centavos a un dólar más debilitado: ¿En cuánto está el tipo de cambio HOY 9 de julio?

Esta es la cotización del peso ante el dólar en los mercados y bancos este jueves 9 de julio.

El peso mexicano se aprecia levemente ante el dólar este jueves 9 de julio, mientras el mercado especula que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continuarán pese a los ataques entre ambos bandos.

La República Islámica denunció que la central nuclear de Bushehr estuvo bajo fuego estadounidense, aunque no reportó daños ni víctimas. De acuerdo con las autoridades, también fueron atacadas la base militar de Choghadak y un puerto pesquero.

Los precios del petróleo, que ‘saltaron’ 5 por ciento por los ataques de EU a Irán, bajaron en la sesión de este jueves: La mezcla West Texas Intermediate baja 1.62 por ciento a los 72.33 dólares, mientras que el Brent se situó en los 76.90 tras una depreciación de 1.44 por ciento.

Así está el tipo de cambio HOY 9 de julio

El peso se aprecia ante el dólar pues el tipo de cambio se ubica en las 17.53 unidades, 2 centavos menos con respecto al cierre del miércoles 8 de julio.

“Al inicio de la sesión estadounidense, el peso mexicano gana terreno y se sitúa en el noveno puesto de divisas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar. El tipo de cambio opera con un sesgo bajista, dada la debilidad generalizada del dólar estadounidense derivada de una menor inquietud entre los inversores”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico en Monex.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.01 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.04 unidades en la sesión de este jueves 9 de julio.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.55 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.10 por ciento.

Las divisas que más se deprecian ante el dólar son el won surcoreano con 0.48 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.47 por ciento; el dólar taiwanés con 0.46 por ciento; la lira turca con 0.06 por ciento, y el dólar canadiense con 0.01 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg