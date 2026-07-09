Noroña se niega a ofrecer disculpa pública... y Grecia Quiroz responde: ‘Lo dejo a su conciencia’

Gerardo Fernández Noroña anunció que impugnará la decisión del Tribunal Electoral de Michoacán sobre la violencia de género contra Grecia Quiroz.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, respondió a la negativa del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien impugnará el fallo del Tribunal Electoral de Michoacán tras decidir que sí ejerció violencia política de género contra ella.

“Que él haga lo correspondiente, yo estoy haciendo lo propio y el hecho de que él tenga que dar una disculpa pública, lo dejo a su consideración y a su conciencia”, dijo Quiroz en entrevista para el programa de Ciro Gómez Leya.

La presidenta municipal de Uruapan aseguró que la denuncia la interpuso no solo por ella sino por otras mujeres quienes han sido agredidas por Noroña.

“Constantemente yo he visto que él se refiere de manera despectiva a muchas mujeres, no solamente a mí. Esta decisión que yo tomé no solamente lo hice por mí sino por todas esas mujeres y todas esas personas que de alguna u otra forma han sido violentadas por él”, agregó la alcaldesa.

Grecia Quiroz también hizo un llamado a los ciudadanos a no elegir a representantes como él que no tienen ningún respeto hacia la gente.

“No podemos permitir que personas como el senador tengan representaciones populares cuando en realidad no representa, no respeta los derechos de las mujeres y se dirige a las personas de una manera despectiva”, agregó.

Noroña advierte que impugnará decisión del Tribunal Electoral

Fernández Noroña se negó a aceptar la decisión del Tribunal Electoral de Michoacán al decir que las críticas hacia Grecia Quiroz fueron políticas y no en razón de género.

“Simplemente que no fue violencia de género… Ahora resulta que decir que a alguien se le despertó la ambición…Ahora resulta que uno no le puede responder a una política porque es violencia política de género”, expresó en entrevista con medios de comunicación.

Además, Gerardo Fernández Noroña no mencionó que vaya a cumplir con la disculpa pública hacia Grecia Quiroz, también ordenada por el Tribunal.

“Sólo dije que se le despertó su ambición y que su acusación contra (Raúl) Morón (senador de Morena) y (Leonel) Godoy (diputado de Morena) es irresponsable y temeraria, ¿dónde está la violencia política de género?”, agregó.

¿Qué dijo el Tribunal Electoral sobre violencia política de género contra Grecia Quiroz?

El Tribunal Electoral de Michoacán resolvió que Fernández Noroña sí cometió violencia política de género contra Grecia Quiroz al demeritar su imagen tras ser nombrada como presidenta sustituta de Uruapan luego del asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

El Tribunal estableció que Noroña trató de deslegitimar a Grecia Quiroz y dañar su reputación, lo que daña su imagen pública.

Por esa razón, el senador de Morena quedó inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género.

A tan solo unos días del asesinato de Carlos Manzo, a través de su canal de YouTube, Fernández Noroña acusó que a Grecia Quiroz “se le despertó la ambición” de gobernar Michoacán en 2027.

*Con información de Diana Benítez