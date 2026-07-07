Sancionan a Noroña por violencia política contra Grecia Quiroz: Entra a registro nacional de agresores

Gerardo Fernández Noroña fue sancionado por sus comentarios contra Grecia Quiroz en noviembre del año pasado.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, fue sancionado por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán por violencia política de género en contra de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del fallecido Carlos Manzo.

El Tribunal decretó este lunes 6 de julio que Noroña trató de deslegitimar a Grecia Quiroz, esto al restar su credibilidad a su reputación, con lo que afectó su imagen pública.

Noroña se extralimitó del debate político, además de que se habría centrado en críticas negativas hacia Quiroz, que asumió la presidencia municipal de Uruapan y quien dio a conocer su deseo de contender en las elecciones de 2027 bajo el Movimiento del Sombrero.

Esto provocó una denuncia de Grecia Quiroz, luego de las acusaciones de Noroña por mencionar que sus protestas relacionadas con Carlos Manzo tenían el objetivo de posicionarla con fines electorales.

¿Cuál es la sanción de Noroña por violencia contra Grecia Quiroz?

Según la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán, Noroña deberá cumplir con medidas de reparación a favor de Grecia Quiroz, además de que la decisión se notificará al Senado de la República.

El proyecto indica que Noroña “demeritó la imagen de Grecia Quiroz en su búsqueda por la candidatura a la gubernatura en 2027″.

Con ello, el senador de Morena quedará inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género.

Noroña ha defendido durante meses que su intención no era afectar la imagen de Grecia Quiroz, además de que negó cualquier hostigamiento o intimidación en contra de la edil.

Los comentarios del senador, que tuvieron lugar en noviembre del año pasado, tras el asesinato de Carlos Manzo, sugerían que a Grecia Quiroz se le “despertó” la ambición, esto al buscar la gubernatura de Michoacán.

“Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea”, dijo Noroña en una videoplática por YouTube que fue ordenado a eliminar.

Sin embargo, el expresidente del Senado aseguró que seguiría criticando pese a que pretendían “amordazarlo”.

Con información de Quadratín.