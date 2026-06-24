‘No es mi hijo’: Noroña niega vínculo con Emiliano González, con ‘sueldazo’ de 80 mil pesos en el Senado

El senador Gerardo Fernández Noroña rechazó que Emiliano González sea su hijo, luego de que la periodista Leticia Robles de la Rosa publicara que el joven, quien percibe alrededor de 80 mil pesos mensuales como trabajador del Senado, fue presentado por el legislador como parte de su familia.

Fernández Noroña en un video calificó como falsa la versión difundida por la periodista y aseguró que nunca ha existido una relación familiar con Emiliano González.

“¿De dónde saca que es mi hijo? Ahora, ¿qué tengo que hacer?, ¿una prueba de ADN para demostrar que no es mi hijo? ¡Por favor!”, expresó el senador morenista.

El legislador también arremetió contra Robles, a quien acusó de actuar de mala fe y de difundir información falsa sobre su persona.

“No, no, yo no niego. No es mi hijo”, insistió Noroña, quien además retó a que se revelen los nombres de las personas que supuestamente habrían escuchado que él presentó a Emiliano González como su hijo dentro del Senado.

De acuerdo con la explicación de Noroña, conoció a González hace apenas algunos años en un restaurante de Tepoztlán y sostuvo que su relación no va más allá de ello.

“Atrévanse a poner los nombres de las personas que dice de mi equipo administrativo que yo lo presenté como mi hijo llegando al Senado, más cuando Emiliano llegó casi un año después, casi al final de mi presidencia en la Mesa Directiva”, señaló.

¿Qué dijo la periodista Leticia Robles sobre el supuesto hijo de Fernández Noroña?

La periodista Leticia Robles aseguró en la nota “Gastan 8.3 mdp por nepotismo en Senado” que Emiliano González González es hijo de Gerardo Fernández Noroña, por lo que respondió que mantiene la información publicada y aseguró que la obtuvo de fuentes dentro del propio Senado.

“Usted lo presentó como su hijo al equipo de la Mesa Directiva del Senado. Y lo hizo en varias ocasiones. Yo sostengo lo que escribí, que es responsabilidad exclusivamente mía”, afirmó la periodista.

Robles señaló que, de acuerdo con información recabada entre trabajadores y legisladores, Fernández Noroña habría presentado a Emiliano González como su hijo desde su llegada a la presidencia del Senado, en septiembre de 2024.

Además agregó que Emiliano gana 80 mil pesos brutos por desempeñarse como “asesor en servicios administrativos”, aunque en los hechos es el fotógrafo personal del senador, incluso viaja con él en México y el extranjero.

“¿De dónde obtuve el dato? Del propio Senado. Cuando Noroña llegó como presidente del Senado presentó a Emiliano como su hijo. Se lo presentó a su equipo y a diversos trabajadores administrativos del Senado”, sostuvo.

La periodista agregó que publicará la postura del senador, quien niega cualquier vínculo familiar con González, al considerar que es su derecho fijar su posición sobre el tema.