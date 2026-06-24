Festejos en el Ángel por México vs. Chequia: Estos son los cierres viales, restricciones y horarios

Ángel de la Independencia se alista para México vs. Chequia: autoridades anuncian cierres y vigilancia. (Cuartoscuro)

La Ciudad de México se alista para recibir el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, en el que la Selección Mexicana se medirá ante Chequia este miércoles 24 de junio.

Para los aficionados que acudan al Ángel de la Independencia y para los habitantes de la capital, las autoridades anunciaron operativos y restricciones.

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México. Sigue aquí, en El Financiero, todas las actualizaciones sobre el partido y los festejos.

¿Lloverá en la CDMX antes del partido de México vs. Chequia?

Las condiciones meteorológicas para la tarde de este miércoles prevén un ambiente cálido, pero con alta probabilidad de lluvias.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se registrarán lluvias puntuales fuertes en la capital, con cielo de medio nublado a nublado. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima esperada oscilará entre 23 y 25 grados Celsius. Además, las autoridades advierten sobre posibles encharcamientos e inundaciones.

¿A qué hora abrirán las puertas del FIFA Fan Fest en el Zócalo para ver México vs. Chequia?

Para quienes no asistirán al estadio, el FIFA Fan Fest del Zócalo abrirá sus puertas desde las 11:30 horas.

Antes del encuentro de México, se transmitirán los partidos entre Suiza y Canadá, a las 13:00 horas, y Escocia contra Brasil, a las 16:00 horas.

Las autoridades advirtieron a los aficionados que el aforo es limitado, con capacidad para entre 55 mil y 60 mil personas, por lo que sugieren llegar con anticipación o trasladarse a otros puntos de transmisión.

Para ingresar, está prohibido portar armas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, pirotecnia o bultos voluminosos. También negarán el acceso a personas en estado de ebriedad.

Calles cerradas por megapantallas para el partido México vs. Chequia en Paseo de la Reforma

El gobierno capitalino instaló megapantallas a lo largo de Paseo de la Reforma para distribuir la afluencia de aficionados.

Los asistentes podrán ver el partido de manera gratuita en puntos como el Ángel de la Independencia, la Glorieta de la Diana Cazadora, El Caballito y el cruce de Reforma e Insurgentes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó el operativo “Última Milla” en las inmediaciones del estadio, con acceso restringido únicamente para peatones con boleto, residentes y vehículos autorizados.

Las vialidades con restricciones son:

Circuito Azteca.

Calzada de Tlalpan.

Santa Úrsula.

Calzada Acoxpa y avenida Las Torres.

Lateral de Periférico Sur, a la altura de El Imán, y zona de Gran Sur.

Asimismo, las concentraciones y los festejos provocarán afectaciones viales en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y avenida Insurgentes Sur.

Ley Seca durante el partido México vs. Chequia

Debido a que los festejos del partido anterior dejaron 40 toneladas de basura en Paseo de la Reforma y zonas aledañas, las autoridades implementarán la Ley Seca.

La restricción para la venta de bebidas alcohólicas iniciará a las 15:00 horas del miércoles 24 de junio y concluirá a las 07:00 horas del jueves 25 de junio.

La medida aplicará en el Perímetro A del Centro Histórico y en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

La venta de bebidas alcohólicas por copeo, acompañadas de alimentos dentro de restaurantes, hoteles y clubes privados, quedará exenta de esta disposición.