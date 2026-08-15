Primera dama de Ecuador pierde el tercer hijo que esperaba junto al presidente Daniel Noboa

Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi tienen dos hijos, Álvaro y Furio, de 4 y 2 años.

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente del país, Daniel Noboa, después de sufrir una complicación durante el embarazo que obligó a someterla a una intervención de emergencia, según informó este sábado la ministra del gobierno, Nataly Morillo.

“Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi”, señaló Morillo en su cuenta de X.

La funcionaria explicó que Valbonesi fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo y que, “lamentablemente, Stefano falleció”.

La ministra expresó sus condolencias a la primera dama y a Noboa, y trasladó a la familia presidencial su “respeto, solidaridad y afecto en este momento de profundo dolor”.

Por su parte, la ministra de Educación, Gilda Alcivar, también lamentó la pérdida en la red social X.

“Un ángel en el cielo para ambos. Mi más sentido abrazo para el presidente Daniel Noboa y la primera dama Lavinia Valbonesi en este momento”, escribió.

Además, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, trasladó su “abrazo solidario” a Valbonesi y Noboa ante una “pérdida irreparable”; y la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert, señaló que “Ecuador los acompaña con respeto y fortaleza”.

Como señal de duelo, la bandera del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia ecuatoriana en Quito, permanecerá a media asta durante tres días.

Noboa y Valbonesi tienen dos hijos, Álvaro y Furio, nacidos en 2022 y 2024 respectivamente.

Noboa nombra a empresario como nuevo embajador de Ecuador en EU

Daniel Noboa nombró este viernes al empresario Luis Bakker Villacreses como nuevo embajador del país ante Estados Unidos, según un decreto ejecutivo firmado por el mandatario.

Bakker Villacreses, que ha estado vinculado a la empresa de alimentos Pronaca, ocupará el cargo de “embajador extraordinario y plenipotenciario” de Ecuador en Estados Unidos.

El decreto señala que la Embajada del país norteamericano en Ecuador confirmó el pasado martes la aceptación y el beneplácito para la designación de Bakker Villacreses.

Noboa había dado por terminadas el pasado 22 de abril las funciones de Pablo Agustín Zambrano Albuja, quien hasta entonces se desempeñaba como embajador en Estados Unidos.

El mandatario encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la ejecución del decreto, que entró en vigencia desde su suscripción este viernes.