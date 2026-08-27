‘No estamos interesados’: Partido Verde se desmarca de ir en alianza con con el PRI en SLP

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresó que no tiene interés de generar alianzas con otras fuerzas políticas a la Cuarta Transformación. (Cuartoscuro).

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que no tiene interés de generar alianzas con otras fuerzas políticas a la Cuarta Transformación (4T), luego de que Alejandro ‘Alito’ Moreno abriera la posibilidad de una alianza local en San Luis Potosí.

“De cara a los próximos procesos electorales, seguiremos actuando con responsabilidad. Las definiciones electorales se tomarán en los tiempos y por las vías correspondientes, con respeto a nuestra identidad, a nuestros principios y a los acuerdos construidos con nuestros aliados. No tenemos interés de generar alianzas con ninguna fuerza política distinta a las que acompañamos el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, expresó el Partido Verde.

A través de un comunicado, el PVEM sostuvo que mantiene una relación de respeto y diálogo con las distintas fuerzas políticas del país, sin embargo, “Esa vocación de diálogo no modifica nuestras definiciones ni los compromisos políticos que hemos construido y sostenido públicamente”.

“Nuestro compromiso con el pueblo de México guía nuestras decisiones, así como nuestro respaldo incondicional a la presidenta Claudia Sheinbaum. Seguiremos trabajando por un país con mayor bienestar, justicia y prosperidad”, añadió.

Añadió que en cada uno de los estados, el Partido Verde seguirá fortaleciendo su presencia y trabajando de acuerdo con las realidades y prioridades locales, “manteniendo las coincidencias que dan sustento al proyecto de país que impulsamos”.

Cabe recordar que en San Luis Potosí, el Partido Verde perfila para la candidatura a la senadora Ruth González Silva, también esposa de Ricardo Gallardo, gobernador actual de la entidad.

Debido a la prohibición de nepotismo de Morena para el proceso electoral de 2027, el partido guinda contendrá con su propia candidatura.

¿Qué había dicho ‘Alito’ sobre una posible alianza con el Partido Verde?

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, abrió la posibilidad de que su partido construya una alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí rumbo a las elecciones de 2027, aunque aclaró que hasta ahora no existe un acuerdo formal entre ambas fuerzas políticas.

“No, ni a nivel local no hemos dialogado nosotros con el Partido Verde, tenemos relación siempre, hay una relación”, afirmó.

Durante una conferencia de prensa en la entidad, Moreno señaló que el objetivo del PRI será construir una “gran coalición” con los partidos que estén dispuestos a competir contra Morena y evitar que el partido guinda llegue al Gobierno estatal.