Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 26 de agosto de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia de este miércoles 26 de agosto desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 26 de agosto desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre el ‘destape de las corcholatas’ de Morena para Campeche, Colima y Aguascalientes, rumbo a las elecciones 2027.

El expanista Pablo Gutiérrez fue presentado como coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche.

Morena presentó a la senadora Nora Ruvalcaba como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes y a Rosa María Bayardo Cabrera, quien fue impulsada por la gobernadora Indira Vizcaíno, como candidata a la gubernatura de Colima.

¿De qué va la nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente?

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explicó que la nueva Ley General de Equilibrio Ecológico garantizará el derecho a un medio ambiente sano, la protección de la biodiversidad.

Estos son algunos de los puntos importantes de la iniciativa de Ley:

Enfrenta nuevos desafíos ambientales.

Se actualiza una Ley de 1988 .

. Es una Ley humanista y cercana a la gente.

Provee herramientas novedosas para ríos.

para ríos. Da certeza jurídica a comunidades e inversiones.

Integra avances científicos , innovación y tecnología.

, innovación y tecnología. Combina los saberes ancestrales y fortalece la prevención.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’