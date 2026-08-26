Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 26 de agosto de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 26 de agosto desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre el ‘destape de las corcholatas’ de Morena para Campeche, Colima y Aguascalientes, rumbo a las elecciones 2027.
El expanista Pablo Gutiérrez fue presentado como coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche.
Morena presentó a la senadora Nora Ruvalcaba como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes y a Rosa María Bayardo Cabrera, quien fue impulsada por la gobernadora Indira Vizcaíno, como candidata a la gubernatura de Colima.
¿De qué va la nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente?
Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explicó que la nueva Ley General de Equilibrio Ecológico garantizará el derecho a un medio ambiente sano, la protección de la biodiversidad.
Estos son algunos de los puntos importantes de la iniciativa de Ley:
- Enfrenta nuevos desafíos ambientales.
- Se actualiza una Ley de 1988.
- Es una Ley humanista y cercana a la gente.
- Provee herramientas novedosas para ríos.
- Da certeza jurídica a comunidades e inversiones.
- Integra avances científicos, innovación y tecnología.
- Combina los saberes ancestrales y fortalece la prevención.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la alerta de seguridad por Estados Unidos en Mexicali, Baja California, por una presunta amenaza de un grupo criminal.
- La mandataria consideró que, en el caso de los 10 funcionarios de Sinaloa investigados por la Fiscalía General de la República por presuntos nexos con Los Chapitos, deben actuar con responsabilidad.
- Sheinbaum calificó a Graciela Domínguez como una “mujer honesta que tiene muchos años luchando por la justicia social”, luego de confirmarse su nombramiento como gobernadora interina de Sinaloa.
- La presidenta anunció que enviará una propuesta de reforma para prohibir que personas con doble nacionalidad ocupen cargos públicos como gobernador o presidente de México.
- El gobierno federal habilitará 12 mil 750 consultorios para la atención primaria de miles de personas en 24 estados del país, con el objetivo de tratar enfermedades como gripe, diarrea y dolor leve, así como evitar el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, informó Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.
- Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, informó que, a partir de septiembre y hasta noviembre, se expandirá el programa Farmacias del Bienestar.
- En la conferencia del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura clara frente a la crisis política en Sinaloa al calificar como “imprudente” el intento de Rubén Rocha Moya de retomar la gubernatura tras haber solicitado licencia.