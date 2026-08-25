Sheinbaum busca prohibir doble nacionalidad en presidentes o gobernadores: ‘Eres mexicano, punto’

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso una reforma para prohibir que personas con doble nacionalidad sean gobernadores o presidentes. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Mexicanos sin conflicto de interés. La presidenta Claudia Sheinbaum analiza enviar una iniciativa para prohibir que personas con doble nacionalidad sean gobernadores o presidentes de México.

La propuesta surge en medio de la discusión sobre la supuesta injerencia de Estados Unidos en México y otras regiones de Latinoamérica. La solución que plantea la mandataria federal busca evitar posibles conflictos de interés entre servidores públicos por su nacionalidad.

“Deberíamos prohibirlo; un presidente mexicano o presidenta es mexicana, no representa otro país; de hecho, estamos pensando enviar una iniciativa de reforma constitucional para garantizar ello. Y en el caso de los gobernadores debería ser igual”, defendió desde la mañanera de este martes 25 de agosto.

La mandataria sugirió que un funcionario con doble nacionalidad en el poder tendría un problema al no tener claro “a quién representas”. Sin embargo, existen antecedentes de gobernadores con doble nacionalidad, principalmente en entidades del norte del país.

“Eres mexicano, punto. Si tienes doble nacionalidad, entonces, ¿a quién representas, a México o a otro país?”, manifestó sin dar un estimado de cuándo podría enviar esta iniciativa.

¿Existen prohibiciones para ser presidente?

Actualmente, la Constitución contempla algunas restricciones para impedir que ciertas figuras lleguen al poder. Por ejemplo, el caso de líderes religiosos busca mantener la separación entre la Iglesia y el Estado.

Para ello, las personas aspirantes a la Presidencia de México no deben pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministros de algún culto, según el artículo 82.

Algo similar se contempla para el personal castrense. En caso de pertenecer al Ejército, Marina, Fuerza Aérea o Guardia Nacional, no pueden competir si están en activo. Deben dejar su cargo seis meses antes del día de la elección.

Además, las personas titulares de un cargo público, una Secretaría, Subsecretaría, la Fiscalía General de la República o una gubernatura tampoco pueden postularse, a menos que se separen del cargo.

En tanto, la Constitución ya contempla una restricción para los ciudadanos naturalizados. La ley exige ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos y contar con una residencia en el país de al menos 20 años.

Sin embargo, en este último punto existe una laguna legal, pues no se menciona a las personas con doble nacionalidad. Esta es la disposición que la presidenta Claudia Sheinbaum busca modificar para los próximos comicios.

Por último, las personas que están bajo un proceso criminal, cumplen una condena judicial, están prófugas de la justicia o cuentan con una sentencia ejecutoria que suspenda sus derechos están excluidas de ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.