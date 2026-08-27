Clima en CDMX y Edomex: Mínima de 5°C para el viernes 28 de agosto

Así estará el clima para la CDMX y el Estado de México este viernes.

El clima en el Valle de México para el viernes 28 de agosto será de cielo mayormente nublado y temperaturas frescas. La Ciudad de México y el Estado de México esperan un día templado, con Toluca registrando el ambiente más frío, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperatura hará mañana en CDMX y Edomex?

La Ciudad de México registrará mínima de 10.0°C y máxima de 22.7°C, con cielo nublado y viento de 5 km/h. En Naucalpan de Juárez, Edomex, las condiciones serán similares: mínimas de 10.0°C y máximas de 22.3°C.

En Toluca, Estado de México, las temperaturas serán más bajas, con mínima de 5.0°C y máxima de 18.7°C. El viento soplará a 4 km/h. Ecatepec de Morelos tendrá las condiciones más cálidas, con mínimas de 10.0°C y máximas de 24.0°C.

¿Habrá lluvias mañana en el Valle de México?

La probabilidad de lluvia para el viernes 28 de agosto será baja en la región. Aunque el cielo permanecerá nublado en la Ciudad de México y el Estado de México, no se anticipan lluvias importantes. Se sugiere tener un paraguas a mano.

Los vientos serán ligeros en el Valle de México, con velocidades de 4 a 5 km/h. El cielo nublado predominará en Ciudad de México, Toluca, Naucalpan y Ecatepec. No se anticipan ráfagas fuertes.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Viernes 28 de agosto : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Sábado 29 de agosto : Máxima de 20°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 20°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Domingo 30 de agosto: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

El pronóstico extendido sugiere temperaturas frescas, con máximas de hasta 24°C. El cielo seguirá nublado el sábado y pasará a medio nublado el domingo. Estas condiciones son parte de los sistemas meteorológicos que afectan el país.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en el Valle de México?

Ante las temperaturas frescas, especialmente por la mañana y noche, se aconseja vestir en capas. Es importante mantenerse hidratado y proteger la piel de la exposición solar, aunque el día esté nublado.

Para quienes salgan, se sugiere llevar una chamarra ligera o suéter, sobre todo si van a zonas frías como Toluca. Un paraguas puede ser útil ante lloviznas inesperadas, a pesar de la baja probabilidad.

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