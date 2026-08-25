Pronóstico del clima en Toluca: Se espera cielo nublado y fresco para este miércoles 26 de agosto

Así se espera el clima en Toluca este miércoles 26 de agosto.

Toluca, Estado de México, se prepara para un miércoles 26 de agosto con condiciones climáticas frescas y un cielo mayormente nublado. Se anticipa una temperatura promedio de 12.6°C durante la jornada, sin grandes variaciones.

Cielo nublado sobre Toluca, Estado de México, para el miércoles 26 de agosto.

¿Qué temperaturas se esperan en Toluca este miércoles?

Los habitantes de la capital mexiquense deberán anticipar una mañana fría, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 6.0°C. Por la tarde, el termómetro apenas alcanzará una máxima de 19.0°C.

La temperatura promedio para el día se mantendrá en 12.6°C. El cielo estará consistentemente nublado a lo largo del miércoles, influenciando la sensación térmica y limitando la insolación directa en el municipio.

¿Habrá lluvias o viento en Toluca mañana?

La probabilidad de precipitación en Toluca para el miércoles es mínima, con solo un 10% de posibilidades de lluvias. Esto sugiere un día mayormente seco, aunque con la presencia constante de nubosidad.

Los vientos serán ligeros, soplando a una velocidad de apenas 4.0 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura sin generar ráfagas molestas. El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada.

¿Cómo será el pronóstico extendido en Toluca?

El pronóstico extendido para Toluca anticipa días frescos y nublados.

Miércoles 26 de agosto: Máx 19°C, Mín 6°C, Nublado, Viento 4 km/h.

Jueves 27 de agosto: Máx 20°C, Mín 5°C, Nublado, Viento 3 km/h.

Viernes 28 de agosto: Máx 19°C, Mín 6°C, Nublado, Viento 4 km/h.

La tendencia climática en Toluca para los próximos días muestra estabilidad, con temperaturas mínimas que rondarán los 5°C y máximas que no superarán los 20°C. El cielo nublado será la constante.

¿Qué precauciones tomar en Toluca ante el clima?

Ante las bajas temperaturas matutinas, se recomienda a los residentes de Toluca abrigarse adecuadamente, especialmente al salir temprano. Es importante usar capas de ropa para adaptarse a los cambios térmicos del día.

Aunque la probabilidad de precipitación es baja (10%), siempre es prudente llevar un paraguas ligero. Los vientos suaves de 4.0 km/h no representan riesgo, pero pueden acentuar la sensación de fresco.

Fuente: CONAGUA.

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