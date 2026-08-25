Clima en Nuevo León: Cielo despejado y calor intenso para el miércoles 26 de agosto

El clima en Nuevo León para este miércoles 26 de agosto presentará un día de calor intenso y cielo completamente despejado en toda la Zona Metropolitana de Monterrey.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que las temperaturas máximas alcanzarán los 39°C en algunas zonas, mientras las mínimas rondarán los 19°C, lo que implica una jornada calurosa para la región.

¿Qué temperatura se espera mañana en Nuevo León?

En Monterrey, las temperaturas estarán entre los 19°C como mínima y 35°C como máxima. Los municipios de Monterrey, por ejemplo, tendrán una temperatura actual de 31.7°C, con rangos diarios de 19°C a 36°C. En San Pedro Garza García, se esperan valores similares, con una mínima de 19°C y una máxima de 33°C, acompañado de vientos de 10 km/h.

Guadalupe tendrá un día aún más cálido, con temperaturas que variarán de 20°C a 37°C. Los municipios de Guadalupe registrarán una temperatura actual de 33.1°C, con picos de hasta 38°C. Por su parte, Apodaca se posiciona como la ciudad más calurosa, con una mínima de 21°C y una máxima que subirá hasta los 39°C, con vientos de 12 km/h. La diferencia de grados entre ciudades es notable.

¿Habrá lluvias en Nuevo León este miércoles?

A diferencia de otras regiones del país, Nuevo León experimentará un clima seco y sin probabilidad de lluvia durante todo el miércoles. Las condiciones atmosféricas serán de cielo despejado en la Zona Metropolitana, sin nubes que puedan generar precipitaciones. Este panorama se mantendrá estable a lo largo del día, garantizando una jornada soleada y calurosa.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, norte y sur de México, estas condiciones no aplicarán para Nuevo León. El estado disfrutará de un día completamente soleado, con vientos ligeros de entre 9 y 12 km/h. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre el pronóstico local.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región de Nuevo León es el siguiente:

Miércoles 26 de agosto : Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 10 km/h. Jueves 27 de agosto : Máxima de 35°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 9 km/h. Viernes 28 de agosto: Máxima de 36°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 9 km/h.

La tendencia para el resto de la semana en Nuevo León es de continuidad en el calor. Se esperan días con cielos despejados y temperaturas elevadas, que se mantendrán por encima de los 30°C. No se prevén cambios significativos en las condiciones climáticas, por lo que la población deberá seguir tomando precauciones ante el sol y las altas temperaturas.

¿Cómo protegerse del calor en Nuevo León?

Ante las altas temperaturas que se esperan, es crucial tomar medidas para proteger la salud. Se recomienda beber mucha agua a lo largo del día, incluso si no se tiene sed, para evitar la deshidratación. También es importante usar protector solar con un factor de protección alto y aplicarlo varias veces, especialmente si se va a estar al aire libre por periodos prolongados.

Para mitigar los efectos del calor, se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos ultravioleta son más intensos. Usar ropa ligera, de colores claros y materiales transpirables, como algodón, también ayuda a mantenerse fresco. Buscar la sombra y usar sombreros o gorras es fundamental para prevenir golpes de calor.

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