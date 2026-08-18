Su tía sustrajo a Elisa Aidé durante la pandemia de COVID-19; hallan a la menor con vida 6 años después

La menor fue localizada en un domicilio del fraccionamiento Las Estrellas, en Pesquería, Nuevo León.

Después de seis años de búsqueda, una niña que fue reportada como sustraída en Tabasco, cuando tenía apenas tres meses de edad, fue localizada con vida en el municipio de Pesquería, en Nuevo León.

La menor, identificada como Elisa Aidé, desapareció en 2020 mientras su madre permanecía hospitalizada e intubada en Villahermosa debido a complicaciones por COVID-19. De acuerdo con medios tabasqueños, la niña fue robada por una tía de la menor.

El hallazgo ocurrió el pasado viernes 14 de agosto, alrededor de las 12:30 horas, luego de que una denuncia anónima alertara a las autoridades sobre la posible presencia de la menor en un domicilio del fraccionamiento Las Estrellas, en la colonia Colinas del Aeropuerto.

Así localizaron a la niña en Pesquería

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería, a través de su área de Búsqueda de Personas, acudieron al inmueble en coordinación con el Grupo de Enfoque Criminológico y Búsqueda de Personas (BUPE) del estado y la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

En el domicilio encontraron a la menor, de seis años, junto con una tía. Las autoridades reportaron que la niña estaba con vida y en aparente buen estado físico, sin lesiones visibles.

Según la información recabada durante las diligencias, el motivo de la sustracción “estaría relacionada con diferencias de carácter familiar”. La menor habría permanecido en distintos domicilios de Tabasco antes de trasladarse a Pesquería, Nuevo León.

¿Qué pasará con la menor?

Tras su localización, Elisa Aidé fue trasladada ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica, familiar y de protección.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que la niña permanecía en el estado y señaló que se determinaría su situación legal y la posibilidad de entregarla a su madre.

La madre había presentado desde 2020 una denuncia por la sustracción de su hija en Tabasco. El viernes 14 de agosto recibió la notificación sobre el posible paradero de la menor en Nuevo León.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado si existe responsabilidad penal por estos hechos. La SSPM de Pesquería indicó que corresponderá a las autoridades competentes realizar las investigaciones y establecer lo conducente.

Con información de Quadratín Tabasco.