VIDEO: Hombre recién operado es llevado en camilla a juzgado en Veracruz; jueza termina liberándolo

El procesado permaneció en una camilla durante la audiencia realizada en un juzgado de Veracruz.

Un hombre recién operado fue trasladado en camilla hasta un juzgado en Veracruz para comparecer en una audiencia penal, en un caso que terminó con una orden de prisión preventiva y, horas después, con su liberación por decisión de otra autoridad judicial.

El imputado llegó al Juzgado de Control del Distrito de Jalacingo postrado en una camilla y acompañado por una enfermera. Debido a su estado de salud, permaneció en esas condiciones durante toda la audiencia, que se prolongó por varias horas.

De acuerdo con medios locales, en medio de la audiencia, incluso hubo un momento en que se le solicitó mostrar respeto y ponerse de pie, pese a que el sujeto no podía incorporarse tras haber sido intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo con Reforma, el traslado fue ordenado por el juez Marco Antonio Rodríguez Lobato, quien asumió el cargo tras la elección judicial de Veracruz en 2025. Al concluir la audiencia, el juzgador determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerar que existía riesgo de fuga.

La defensa del acusado, representada por la abogada Alma Aleida Sosa, respondió promoviendo un amparo para impugnar la decisión y revertir la medida. Más tarde, una jueza de control resolvió ordenar su liberación inmediata.

El episodio ha generado debate en redes sociales por la forma en que se desarrolló la audiencia y por el traslado del procesado en condiciones médicas delicadas hasta el juzgado.

Familia pierde la vida tras accidente en carretera a Agua Dulce

Una familia perdió la vida este martes 18 de agosto en un accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera a Agua Dulce, a la altura de la localidad de El Burro, en Veracruz.

Las tres personas que viajaban en el vehículo fallecieron en el lugar, cuando viajaban desde Coatzacoalcos con destino a Agua Dulce para visitar a familiares residentes de la colonia Solidaridad. Las víctimas son dos hombres y una mujer.

Los fallecidos fueron identificados como Manuel Alberto Salazar Figueroa, Brayan Salazar Ramos y Viridiana Ramos Palomino, originarios de Gutiérrez Zamora, municipio ubicado en la zona costera del norte de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil en el que viajaban se impactó contra otro vehículo cuando se encontraban cerca de su destino, donde tenían previsto pasar unos días con sus familiares.

Con información de Quadratín Veracruz.