Detienen en Jalisco a hombre buscado por homicidio en Los Ángeles; llevaba droga

Fugitivo de Estados Unidos cae en Puerto Vallarta; Policía de Jalisco lo ubicó con drones. (Secretaría de Seguridad/Shutterstock)

Agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco detuvieron a un hombre que contaba con una ficha de búsqueda emitida por el Servicio de Marshals de los Estados Unidos (U.S. Marshals).

Se trata de Antoni III Covarrubias, de 41 años, originario de Los Ángeles, California, quien fue detectado por la Policía Estatal de Jalisco mediante su unidad de drones. También participaron la Policía Cibernética y el C2 Móvil Cybertruck para localizarlo.

El señalado fue detectado sobre el Camino a la Playa del Holi y la avenida Francisco Medina Ascencio, en Puerto Vallarta, donde fue abordado por elementos de la Policía Regional, del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y personal del Instituto Nacional de Migración.

Covarrubias portaba dosis de aparente droga

El hombre adoptó una actitud evasiva, pero permitió que los agentes realizaran una revisión corporal. Los oficiales le aseguraron cinco envoltorios con un peso aproximado de 170 gramos de aparente marihuana, así como un paquete adicional con 10 dosis de la droga sintética conocida como crystal, con un peso cercano a los cuatro gramos.

El individuo reconoció su identidad y se hizo efectiva la orden de búsqueda por el delito de homicidio en segundo grado, cometido en Los Ángeles, California. Posteriormente, fue trasladado a su país para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Van 9 detenidos en Jalisco requeridos por EU

Hace menos de una semana, fue detenido Jorge Luis Martínez, también conocido como ‘El Coke’, quien era solicitado por el gobierno de Estados Unidos a través de U.S. Marshals.

El sujeto es buscado por su presunta responsabilidad en delitos como homicidio, tortura, mutilación, robo y conspiración.

Con este aseguramiento, suman nueve los objetivos prioritarios para el sistema estadounidense de justicia detenidos en el estado de Jalisco.

‘El Coke’, de 30 años, permanecía fugitivo de las autoridades desde septiembre de 2023, luego de asesinar a una persona con un objeto punzocortante en Bakersfield, California, e intentar deshacerse del cuerpo.