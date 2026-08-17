‘Me quedé con mil cosas por decirte’: familiares despiden a duranguenses fallecidos en sismo de Colombia

Familiares de los duranguenses Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes comenzaron a despedirse de la pareja. (Redes sociales).

Después de varios días de incertidumbre y de mantener la esperanza de encontrarlos con vida, familiares de los duranguenses Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes comenzaron a despedirse de la pareja, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia mañanera la muerte de dos mexicanos tras el colapso del hotel Dibeni, en Pereira, Colombia.

“Me quedé con mil cosas por decirte”, escribió Germán Zapata Verdier, hermano de Mario Alberto, en una publicación que marca el momento en que la esperanza de la familia dio paso al duelo.

Germán acompañó el mensaje con una fotografía de Mario Alberto, a quien llamó cariñosamente “Mariecito”, y agregó: “Hasta luego hermano. Siempre fuiste mi ejemplo a seguir”.

Durante los días anteriores, el propio Germán había compartido en redes sociales la incertidumbre que vivía la familia. Repetía que no contaban con información oficial sobre el paradero de Mario Alberto y Brenda, pero mantenía la esperanza de encontrarlos con vida.

Germán Zapata Verdier se despidió en redes sociales de su hermano Mario Alberto, una de las víctimas del sismo en Cololmbia. (Redes sociales).

Apenas un día antes de despedirse de su hermano, había agradecido el apoyo recibido de personas en Colombia y aseguraba que la familia mantenía firme la esperanza de que ambos regresaran a casa.

En el caso de Brenda Flores Reyes, su hermana Alessa también publicó una imagen con un moño negro, en señal de luto. Posteriormente, su perfil en redes sociales quedó restringido.

La familia había seguido de cerca las labores de búsqueda desde que el hotel Dibeni colapsó durante el sismo de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto y que ha dejado 287 muertos.

Un viaje sin regreso

Mario Alberto, de 57 años, y Brenda, de 42, se encontraban hospedados en la habitación 105 del hotel Dibeni, un inmueble ubicado en el centro de Pereira, a donde habían ido de vacaciones.

De acuerdo con sus familiares, la pareja se encontraba en el primer piso, por lo que durante varios días se mantuvo la esperanza de que hubieran podido refugiarse en alguna zona del edificio durante el colapso.

Gobierno de Durango, sin información oficial

En entrevista, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, señaló que el Gobierno del Estado no contaba con información oficial sobre el caso de la pareja y aseguró que sus familiares tampoco habían tenido acercamiento con él, con la Secretaría General de Gobierno o con alguna otra instancia estatal.

Dijo que la única información que conocía era la que había dado a conocer la presidenta de la República durante la mañanera y explicó que, al tratarse de un hecho ocurrido en otro país, corresponde a las autoridades diplomáticas dar seguimiento al caso.

No obstante, señaló que buscaría establecer comunicación para conocer la situación y, en caso de que la familia lo requiera, colaborar en las gestiones relacionadas con la recuperación y repatriación de los cuerpos.