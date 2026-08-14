Topos Azteca confirma que Colombia sí los aceptó tras sismo de 7.4: ‘Nos recibieron muy bien‘

“Nos recibieron muy bien, el alcalde nos hizo una excelente recepción”, detalló Méndez. (Cuartoscuro).

Luego de que se dijera que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, no aceptó la ayuda de los topos mexicanos para rescatar a personas, tras el sismo de magnitud 7.4, Héctor Méndez confirmó que fueron bien recibidos.

El también llamado ‘Topo Mayor’, debido a que fundó el equipo de rescate Topos Azteca, dijo en entrevista radiofónica que los recibió muy bien el alcalde de Cali.

“Nos recibieron muy bien, el alcalde nos hizo una excelente recepción, el presidente de la República también nos facilitó el acceso por vía aérea de otro contingente”, detalló.

Agregó que llegaron directamente de Venezuela (donde ocurrieron dos terremotos), vía Panamá a Cali. “Nos recibieron e inmediatamente nos pusimos a trabajar”, dijo el topo mayor.

También dijo que son 25 topos los que trabajan para rescatar a las personas y que cuentan con un equipo muy avanzado.

Los Topos Azteca realizaron su primer rescate tras su llegada a Cali: un perro que estaba atrapado entre los escombros de un edificio prácticamente derrumbado.

A través de sus redes sociales mostraron el video del perrito que, luego de ser sacado de escombros, se muestra sonriente y se sienta en un sillón. Uno de los topos lo sujeta con una correa. “Todas las vidas cuentan”, dice la publicación.

Sismo en Colombia: México envía ayuda humanitaria

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que continúa con la puesta en marcha del puente aéreo logístico de Ayuda Humanitaria a las zonas afectadas en Colombia.

Participaron 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, a bordo de dos aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana.

Partieron de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Matecaña en Pereira, ColombiA.

Llevaron 854 despensas que equivalen a 19.5 toneladas de apoyo a las personas que se vieron afectadas.

Con este tercer vuelo logístico, suman ya un total de 58 toneladas de Ayuda Humanitaria, incluidas 4 toneladas de insumos médicos, destinadas a la población afectada por el sismo en Colombia.