Profepa clausura zona afectada por derrame de 12 mil litros de ácido sulfúrico

Entre las medidas se encuentran la limpieza y retiro de los residuos derramados, así como la caracterización y remediación del sitio. (Profepa).

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura total temporal en la zona afectada por el derrame de alrededor de 12 mil litros de ácido sulfúrico ocurrido tras la volcadura de un tractocamión en la carretera Ímuris-Cananea, Sonora.

El accidente ocurrió el pasado 1 de septiembre en el kilómetro 97 del tramo carretero, cuando el vehículo que transportaba la sustancia química sufrió una volcadura. El tractocamión pertenece a la empresa Movimientos Industriales Logísticos de Alta Calidad, de acuerdo con la autoridad ambiental.

Tras el incidente, personal de la Profepa acudió al sitio para realizar labores de inspección y determinar las condiciones del área, así como los posibles impactos en los recursos naturales.

Como medida preventiva para evitar una mayor afectación ambiental y proteger a la población, la dependencia determinó clausurar de manera temporal el polígono afectado.

“La Profepa impuso una clausura total temporal en el polígono afectado, medida que no impide realizar labores de limpieza, restauración, retiro de escombros y manejo de residuos peligrosos, ni restringe el acceso de vehículos, cuerpos de emergencia, maquinaria, equipos y personal necesarios para ejecutar acciones de mantenimiento y cumplir lo ordenado por la autoridad ambiental”, explicó la institución.

La Profepa aclaró que esta medida no impide las labores de limpieza, restauración, retiro de escombros y manejo de residuos peligrosos, ni restringe el ingreso de vehículos, maquinaria, equipos, cuerpos de emergencia y personal necesarios para atender la emergencia.

¿Qué ordenó Profepa tras el derrame de ácido sulfúrico?

La autoridad ambiental también ordenó a la empresa responsable ejecutar una serie de medidas de urgente aplicación para contener el material derramado y reducir los riesgos ambientales.

Entre las acciones ordenadas se encuentran la contención total de los escurrimientos, mediante barreras físicas y diques en el cauce afectado, con el objetivo de impedir que las sustancias continúen desplazándose.

También deberá realizarse el acordonamiento y señalización de la zona impactada, con restricciones de acceso para prevenir riesgos a la población.

Otra de las medidas consiste en la neutralización, recolección y retiro especializado del ácido sulfúrico, además de la limpieza del suelo, vegetación y otros materiales que hayan quedado impregnados con la sustancia.

Estos residuos deberán ser trasladados para su disposición final mediante empresas autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Además, la empresa tendrá que presentar ante la Profepa los planes de muestreo y caracterización del sitio y ejecutarlos para determinar con precisión el alcance de la afectación.

Para esta última medida, la autoridad estableció un plazo de 10 días hábiles. Con los resultados obtenidos se determinará, en su caso, el programa de remediación ambiental que deberá aplicarse en la zona.

Derrame ocurrió tras volcadura de tractocamión

El tractocamión accidentado transportaba ácido sulfúrico desde la planta de Fundición, ubicada en Nacozari, Sonora, con destino a la mina Cobre del Mayo, en Álamos.

El percance ocurrió alrededor de las 16:00 horas del 1 de septiembre, cuando el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó la volcadura y el derrame de la sustancia.

De acuerdo con información difundida por autoridades ambientales, aproximadamente 12 mil litros de ácido sulfúrico se derramaron sobre la cinta asfáltica y cerca de 200 metros lineales de suelo natural.

Parte del material se desplazó hacia zonas de difícil acceso debido a las condiciones del terreno, por lo que las autoridades realizaron evaluaciones para determinar el alcance de la afectación.

En la zona también participaron autoridades de Protección Civil y corporaciones de seguridad estatales y federales. Como parte de la atención de la emergencia se realizaron trabajos de trasvase y recuperación del material, así como labores de neutralización con cal apagada.

La Profepa señaló que el procedimiento administrativo sancionador continuará y se desarrollará conforme a la legislación ambiental federal, con el objetivo de determinar las responsabilidades legales que correspondan.