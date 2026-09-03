Cuajimalpa y C5 refuerzan la atención inmediata de emergencias de seguridad y protección civil

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, y el coordinador general del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, firmaron un nuevo convenio de colaboración.

Con el objetivo de reforzar la seguridad en la demarcación, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, y el coordinador general del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, firmaron un nuevo convenio de colaboración, que actualiza el acuerdo suscrito en 2025, para atender de manera conjunta las emergencias.

El convenio permite que el COR opere de manera coordinada con el C5 mediante un esquema tecnológico para compartir imágenes de videovigilancia en tiempo real, con el objetivo de mejorar la atención de emergencias de seguridad y protección civil.

Durante la firma, Salvador Guerrero Chiprés reconoció el modelo de seguridad impulsado por Carlos Orvañanos en Cuajimalpa y destacó a la demarcación por sus avances frente a la inseguridad y la violencia.

“El alcalde Orvañanos es una muestra de lo que se puede hacer en una alcaldía”, afirmó Guerrero Chiprés, al destacar la combinación de coordinación institucional, tecnología, innovación administrativa y trabajo conjunto entre cuerpos policiales, Fiscalía y fuerzas federales.

Además, el coordinador del C5 vinculó los buenos resultados de Cuajimalpa con la estrategia de coordinación promovida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

A su vez, el alcalde Carlos Orvañanos señaló que el nuevo esquema busca fortalecer una estrategia basada en una mayor videovigilancia, coordinación con los sectores policiales y conexión directa con el sistema de seguridad capitalino.

“Trabajamos para tener más coordinación, más tecnología y una respuesta más rápida para la familia Cuajimalpa”, afirmó.