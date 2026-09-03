Detienen a Óscar Adrián ‘N’, influencer conocido como ‘Oscorp’: Es señalado de trata y pornografía infantil

Óscar Adrián 'N' está relacionado con búsquedas en internet de contenido sexual que involucra a menores de edad.

Óscar Adrián ‘N’, influencer mexicano conocido como ‘Oscorp’, fue detenido por presunta trata de personas y posesión de pornografía infantil, según informó la Fisclaía de Jalisco.

Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco, informó que el arresto ocurrió durante un cateo en un domicilio ubicado en la colonia 5 de mayo, en Guadalajara.

De acuerdo con las indagatorias, hay direcciones IP y correos electrónicos relacionados con Óscar Adrián ‘N’ y su domicilio.

El hombre se identifica como influencer y youtuber, y sería organizador de eventos para otros canales populares en redes sociales.

El diario Mural confirmó que se trata de Oscorp, quien en sus redes sociales sube contenido relacionado con blogs y entrevistas.

¿Qué encontraron en la casa de Óscar Adrián ‘N’?

En el cateo al domicilio del influencer Óscar Adrián ‘Oscorp’, señalado de trata de personas encontraron teléfonos celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria y computadoras.

También localizaron un chaleco balístico, insignias e identificaciones a su nombre de un supuesto ministerio internacional de derechos humanos.

Las autoridades ahora investigan su actividad en internet, tras contar con información de que Óscar Adrián ‘N’ preuntamente visitaba sitios en internet para comprar material con pornografía infantil.

El influencer quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

Las autoridades no declararon cuándo será una posible audiencia en su contra, y tampoco se han pronunciado otras empresas que colaboraban con el influencer.

El Código Penal Federal, en su artículo 202, señala que el delito de pornografía infantil se castiga con penas de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2 mil días de multa.

El delito aplica para las personas que cometen los delitos, para quienes participen en dichos actos o los graben, y para quienes consuman, almacenen, distribuyan, compren o vendan la pornografía de menores.

Además, en casos de quienes almacenen, compren o arrienden el material sin fines de comercialización, se les castigará con uno a cinco días de prisión y de 100 a 500 días de multa, además de tratamiento psiquiátrico especializado.

Con información de Quadratín.