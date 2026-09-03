Detienen en Jalisco a 3 estadounidenses buscados en California por fraude y lavado de dinero

Jalisco detiene a tres estadounidenses buscados por el FBI: ¿De qué los acusan? (Seguridad Jalisco)

Autoridades detuvieron en Jalisco a tres individuos de origen estadounidense que son requeridos por la justicia de su país por cargos relacionados con lavado de dinero y fraude.

Los señalados fueron rastreados y localizados mediante acciones de la Policía Cibernética de Jalisco, con su unidad de drones y el C2 Móvil Cybertruck, con base en informes del Servicio de Marshals de Estados Unidos.

Los operativos fueron simultáneos. Uno de ellos se registró en una zona residencial, en el cruce de Boulevard Puerta de Hierro y Paseo Andares, en la colonia Puerta de Hierro, en Zapopan.

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, expuso: “En la zona de Puerta de Hierro, allá a la altura del Lobby 33 en Zapopan, donde capturaron las fuerzas de operaciones estratégicas de protección ciudadana, la COEM, el aseguramiento de Sergio ‘N’, lo aseguraron en esa zona”.

El otro operativo se realizó en el cruce de Avenida Río Nilo y José Joaquín Herrera, donde los uniformados ejecutaron los mandamientos judiciales contra Julián ‘N’ y Eduardo ‘N’.

Los tres contaban con órdenes de aprehensión desde octubre de 2025, emitidas por un Tribunal de Distrito de California, por los delitos de fraude electrónico mediante criptomonedas, conspiración para lavado de dinero y operaciones de lavado de dinero.

El secretario de Segrudiad de Jalisco no confirmó que alguno de los detenidos estuviera involucrado con alguna organización criminal con operaciones en México o si los detenidos eran investigados por autoridades estatales.

Detienen en Jalisco a 17 personas buscadas en Estados Unidos

En Jalisco se trabaja en la detención de personas requeridas por la justicia estadounidense. Juan Pablo Hernández informó que a la fecha van 17 personas detenidas que son solicitadas por autoridades en Estados Unidos.

Los ciudadanos estadounidenses están relacionados con diversos delitos, que van desde homicidios hasta fraudes financieros.

“Con este grupo, de estos tres sujetos de esta banda, ya sumamos diecisiete detenidos buscados por el FBI, los Marshals, así como otras agencias estadounidenses que fueron capturadas en el estado de Jalisco, gracias al convenio que mantenemos con el Consulado Americano a través de sus diferentes agencias, así como en el Instituto Nacional de Migración”.

Los tres ciudadanos estadounidenses fueron enviados en un vuelo especial para ser puestos a disposición del citado tribunal en California y trasladados a Estados Unidos.