Indep subasta terreno ¡que ya tenía dueño! Ganador exige la posesión de la bodega... a 2 años del sorteo

El INDEP señaló que trabaja en corregir la situación legal de la bodega ganada por Fernando Calixto.

Fernando Calixto Vilchis ganó en septiembre de 2024 una bodega valuada en 29.1 millones de pesos durante el Gran Sorteo Especial 291 de la Lotería Nacional, realizado en coordinación con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Sin embargo, casi dos años después, el inmueble continúa envuelto en un conflicto que le ha impedido disponer plenamente del premio.

El caso fue difundido esta semana por Ciro Gómez Leyva. Calixto expuso que, al intentar tomar posesión del inmueble, encontró obstáculos relacionados con la situación jurídica y registral de la propiedad. El ganador cuestionó cómo una propiedad pudo ser incluida en un sorteo si posteriormente surgieron problemas para formalizar su entrega.

La versión del Indep, difundida por Gómez Leyva, es distinta: el instituto sostiene que la bodega no tiene otro dueño, sino que existió un error en su inscripción registral que impidió concretar la escrituración. De acuerdo con esa explicación, la institución ya trabaja en la corrección correspondiente.

El inmueble que obtuvo Calixto está ubicado en calle 4 San Pedro de los Pinos, en la Ciudad de México, y fue ofrecido como uno de los premios en especie del Gran Sorteo Especial 291. La Lotería Nacional estableció oficialmente su valor en 29 millones 109 mil 865.20 pesos.

¿Qué pasó con la bodega que ganó Fernando Calixto?

El Gran Sorteo Especial 291 se realizó el 15 de septiembre de 2024. Entre los premios se encontraba una bodega en San Pedro de los Pinos, con un valor oficial superior a 29 millones de pesos. El número ganador del inmueble fue el 1 118 208.

Según la información expuesta por el Indep, la dificultad apareció cuando se intentó formalizar la entrega del inmueble. La institución atribuyó el problema a un error de inscripción registral y señaló que trabaja en su corrección para posteriormente realizar la escrituración.

La explicación difundida por el instituto apunta a una inconsistencia en los registros de la propiedad, por lo que no se puede afirmar, con la información disponible, que se haya acreditado que el gobierno haya rifado deliberadamente una propiedad ajena.

¿Qué dice el Indep sobre el supuesto dueño de la bodega?

La postura atribuida al INDEP es que el inmueble no cuenta con un propietario distinto al que corresponda jurídicamente, sino que existió un problema derivado de la inscripción registral.

En la explicación difundida por Ciro Gómez Leyva se señaló que el instituto habría intentado realizar la entrega formal desde febrero de 2025, pero que el problema registral impidió concluir el procedimiento.

Por ahora, el desenlace depende de que se corrijan los registros y se formalice jurídicamente la propiedad a favor del ganador.

La Lotería Nacional fijó el valor del inmueble en 29 millones 109 mil 865.20 pesos. El sorteo estableció que los premios estaban garantizados y que cada cachito correspondía a un premio completo, debido a que la emisión no estaba dividida por series.