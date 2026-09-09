¡Hasta 42 grados! Calor extremo obliga a BC a tomar clases virtuales; salones no tienen aire acondicionado

La falta de aire acondicionado en algunos planteles de la zona costa dificulta mantener las actividades escolares en las aulas ante las elevadas temperaturas.

Temperaturas que oscilan entre 37 y 42 grados centígrados en Tijuana, Mexicali, Tecate y otros municipios de Baja California, han dado como resultado el cese de clases presenciales para optar por un modelo virtual.

Muchos de los planteles educativos de las ciudades de la costa como Playas de Rosarito, Tijuana, Ensenada y San Quintín, no cuentan con aparatos de aire acondicionado en las aulas, dificultando con ello la impartición de clases.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, detalló que a partir del miércoles por la tarde los alumnos tomarán las enseñanzas desde casa para evitar golpes de calor.

“Sabemos que en los últimos días las altas temperaturas se han sentido con mayor intensidad en Baja California y ante estas condiciones lo más importante es cuidar la salud y bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes”, apuntó la mandataria estatal.

¿Qué días habrá clases virtuales en Baja California por el calor?

Este próximo jueves 10 y viernes 11 de septiembre, el alumnado de todos los niveles de educación pública tendrá que acceder a clases vía internet, para así no tener que lidiar con el calor extremo que azota la entidad.

Mientras que, en el caso de las instituciones educativas privadas, estas tendrán la decisión de dejar a los estudiantes en casa o mantienen el horario habitual en las aulas de clase.

La Coordinación Estatal de Protección Civil refirió que hay una combinación de elementos que están provocando el extremo calor y una sensación térmica densa.

Las altas temperaturas y humedad, aunado a lluvias aisladas en la región, son las que mantienen a Baja California como uno de los estados más calurosos de México, esto pese estar a una catorcena de que inicie el otoño.

Mexicali es el municipio donde más se siente el calor, teniendo un pronóstico del clima que oscilará entre 42 y 38 grados centígrados durante los próximos siete días; de ahí le siguen Tijuana y Tecate con un promedio de 35 a 28 grados.

Playas de Rosarito, San Felipe, Ensenada y San Quintín, rondarán de los 33 a los 25 grados centígrados.