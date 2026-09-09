Clima en Nuevo León: Calor de hasta 39°C el jueves 10 de septiembre

Este jueves 10 de septiembre, la Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, tendrá un día caluroso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 38°C, con mínimas de 18°C. El cielo se verá despejado en la región, sin lluvias, prometiendo un ambiente seco y soleado.

¿Qué temperaturas se esperan este jueves en Nuevo León?

Este jueves, Monterrey registrará una mínima de 19°C y una máxima de 34.3°C, con vientos suaves de 5 km/h. San Pedro Garza García tendrá grados entre los 18.3°C y los 32.3°C, con vientos a 6 km/h. Ambas localidades contarán con cielo despejado.

En Guadalupe, el termómetro marcará una mínima de 20°C y una máxima de 36°C. Apodaca será la ciudad más cálida de la zona, con temperaturas de los 21°C a los 38.7°C. Las dos ciudades esperan un día completamente despejado.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en la región?

El pronóstico para la Zona Metropolitana de Monterrey indica un día sin probabilidad de precipitación. Las condiciones atmosféricas serán de cielo despejado en general, lo que significa que el sol dominará toda la jornada en Monterrey y Guadalupe.

Los vientos serán ligeros en la mayor parte de la región. En Monterrey y Guadalupe se esperan vientos de 5 km/h, mientras que en San Pedro Garza García alcanzarán los 6 km/h. Apodaca tendrá los vientos más notables, con 10 km/h.

¿Cómo será el pronóstico extendido en Nuevo León?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 10 de septiembre : Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h.

: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h. Viernes 11 de septiembre : Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 5 km/h. Sábado 12 de septiembre: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Nuevo León es de continuidad en las altas temperaturas y cielos despejados. El termómetro se mantendrá en rangos similares a los del jueves. Se recomienda a la población seguir atenta a las actualizaciones del clima.

¿Qué precauciones tomar ante el calor en Monterrey?

Con el calor, es crucial proteger la salud. Se recomienda beber agua constantemente para mantenerse hidratado, incluso sin sed. Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas es fundamental para prevenir golpes de calor.

Es importante usar ropa ligera y de colores claros que permitan la transpiración. También se sugiere aplicar protector solar adecuado, especialmente al realizar actividades al aire libre. Buscar sombra y descansar en lugares frescos ayudará a mitigar los efectos del calor.

¿Hay alertas climáticas vigentes para Nuevo León?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque se anticipan lluvias fuertes en el noreste de México, el pronóstico específico para la Zona Metropolitana de Monterrey indica un día seco. La región debe estar atenta a los avisos generales que el SMN emita.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.