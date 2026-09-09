‘¿De dónde quieren que sea?’: Colosio ofrece a Morena invitación a su bautizo para probar que es de Sonora

“¿De dónde quieren que sea?”, cuestionó Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, a Morena luego de la publicación de una supuesta acta de nacimiento suya en la Ciudad de México.
“Están nerviosos porque ven un riesgo, porque el ‘proyectito’ se les está cayendo, quieren descalificarme a la mala, sacándose un papel que yo mismo desconocía. Gastando recursos para que en lugar de tener fiscalías que estén persiguiendo delincuentes, siguen haciendo espionaje político”, dijo este miércoles 9 de septiembre antes de la sesión del Pleno del Senado.
Colosio Riojas remarcó que es sonorense y pidió al gobernador Alfonso Durazo a echarle una llamada si tiene algún tema con él.
“Yo tengo mi acta de nacimiento de toda la vida del Registro Civil de Sonora, tiene mi acta de nacimiento desde 1985. Es más, hasta les puedo mandar una copia de mi invitación a mi bautizo, que fue ahí en Magdalena de Quino, Sonora, tiene hasta el bolo”, propuso.
El hijo del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Riojas recordó lo que dice el artículo noveno de la Constitución de Sonora al señalar que son sonorenses:
- Los nacidos en el territorio del Estado.
- Los mexicanos que tengan una residencia efectiva de dos años en el Estado.
- Los hijos de padres sonorenses nacidos fuera del Estado, pero dentro del territorio de la República.
“Yo he sido sonorense toda mi vida, en todas mis inscripciones académicas me he registrado como sonorense , como originario de Magdalena de Quino, en todos los comicios que he participado y me han pedido lugar de origen he dado mi acta de nacimiento que dice que soy Magdalena de Quino”, declaró.
Colosio Riojas agregó que esperará los tiempos oficiales para aclarar si buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Sonora en las elecciones intermedias 2027.
“Quiero confiar en la gente, en los electores, que se den cuenta de estos atropellos, ahí no hay estructuras que alcancen, ahí no hay sistema podrido que alcance para invalidar la voluntad la gente, y eso lo vamos a ver en los próximos comicios”, puntualizó.
De paso, respondió al gobernador Alfonso Durazo quien afirmó que el senador tiene “mucho que aprender y mucho que madurar”, luego de que este criticó Morena durante la sesión del Congreso con motivo del Segundo Informe de Gobierno. “Si el gobernador quiere platicar conmigo tiene mi número”.
Clementes Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, cuestionó el acoso a Colosio Riojas.
“¿Qué demonios está haciendo el gobierno investigando donde nacimos, con qué propósito, con qué fin, con qué argumento jurídico? Con ninguno, quieren descarrilarlo a la mala. No ha anunciado su aspiración y ya tiene al régimen nervioso y desviando recursos”, manifestó.