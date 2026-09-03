Elecciones intermedias 2027: ¿De qué va la polémica por las ‘boletas planchadas’?

La ausencia de dobleces en las boletas generó una disputa en el INE entre Guadalupe Taddei con el representante de Somos. (Cuartoscuro).

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría modificar el tratamiento de las llamadas “boletas planchadas” durante los cómputos distritales de las elecciones de 2027, decisión que generó un fuerte debate entre consejeros y representantes partidistas.

El representante de SOMOS, Marco Antonio Baños, advirtió que una papeleta sin marcas de doblez dentro de una urna constituye un indicio de posible irregularidad. “Una boleta planchada dentro de una urna es un síntoma de fraude. No le abran la puerta al fraude”, sostuvo durante la sesión.

Las boletas “planchadas” son aquellas que aparecen dentro de las urnas sin las marcas de doblez que normalmente deberían presentar después de ser introducidas. Casos de este tipo fueron detectados en las elecciones de 2024 y durante la elección judicial de 2025.

El debate se centró en si la ausencia de dobleces debe ser suficiente para invalidar una papeleta. Consejeros como Uuc-kib Espadas, Martín Faz y Carla Humphrey señalaron que, por las dimensiones de las boletas y el tamaño de las ranuras de las urnas, resulta prácticamente imposible introducirlas sin que presenten alguna marca.

Espadas calificó estas papeletas como un “indicio inequívoco de fraude”, mientras que Arturo Castillo consideró que representan un elemento importante para cuestionar la certeza de que el voto haya sido emitido por quien tenía derecho a hacerlo.

¿Qué aprobó el INE?

La propuesta presentada por la consejera Frida Gómez fue aprobada con siete votos a favor y cuatro en contra. Establece que, cuando se detecte una boleta sin marcas de doblez, el consejo distrital deberá documentar el caso, reservar la papeleta y posteriormente determinar si se incorpora o no al cómputo.

El criterio sustituyó una propuesta que planteaba invalidar automáticamente las boletas que no mostraran señales de haber pasado por la urna.

Taddei responde a SOMOS

El debate provocó un intercambio entre la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y Baños, quien acusó al organismo de abrir la puerta a posibles fraudes.

Taddei defendió el acuerdo y cuestionó los señalamientos del representante de SOMOS.

“Si usted quiere venir aquí a creer que va a ganar votos insultando o diciendo que el INE le va a abrir la puerta al fraude, los votos se ganan en el territorio, allá hay que hacerlo”, sostuvo.

Baños insistió en que una boleta planchada dentro de una urna constituye una señal de posible fraude y pidió al INE establecer un criterio uniforme.

PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y SOMOS anunciaron que impugnarán la decisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, por considerar que el nuevo procedimiento podría afectar la certeza de los resultados de las elecciones de 2027.