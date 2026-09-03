Retiro de visas escala problemas: Transportistas bloquean garita de Mexicali y acusan a EU de acoso

El retiro de visas estadounidenses a transportistas mexicanos provocó una serie de bloqueos en la garita comercial que conecta Mexicali, Baja California, con Calexico, en California, Estados Unidos.

Los trabajadores piden diálogo con las autoridades, luego de denunciar que el miércoles 2 de septiembre les retiraron 17 visas B1 a choferes de Mexicali, aunque la cifra de afectados por la medida no es exacta.

Acusaron que las autoridades de Estados Unidos mantienen una campaña de hostigamiento en contra de los operadores que cruzan mercancías por la frontera.

La movilización fue organizada exclusivamente por transportistas y sin ningún interés más que obtener una explicación clara sobre el retiro de visas y las actividades que tienen permitidas con el visado tipo B1, de acuerdo con Allen Verdugo, chofer mexicano que dio testimonios a Quadratín.

Las intimidaciones de EU contra transportistas mexicanos

De acuerdo con los transportistas afectados, han sido retenidos e interrogados al salir de Estados Unidos, especialmente en puntos donde realizan revisiones de carga.

Dichos interrogatorios ocurren debido a supuestos casos de cabotaje, prohibido entre México y Estados Unidos.

Los transportistas denunciaron que incluso recibieron amenazas relacionadas con el retiro de visas a familiares de los conductores.

Los choferes viven con temor de cruzar la frontera con Estados Unidos, situación que afecta sus ingresos y la economía familiar, ya que han reducido sus operaciones por miedo a perder su visa americana.

Reclamaron que no han recibido el apoyo suficiente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ni de empresas para enfrentar la situación, y en caso de que no lleguen a un acuerdo, podrían extender los bloqueos y cerrar los cruces comerciales de San Luis Río Colorado y Tijuana.

Además, llamaron a otros transportistas que operan en el norte del país para sumarse a la manifestación y pedir reglas claras para los operadores mexicanos que trasladan mercancías a Estados Unidos.

Con información de Quadratín.