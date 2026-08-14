‘Andy’ López Beltrán no es el único: Gobierno de EU canceló 175 mil visas a nivel mundial

El Departamento de Estado de EU confirmó que canceló 175 mil visas. (AP).

Andrés Manuel López Beltrán informó que Estados Unidos le retiró la visa. En redes sociales compartió una carta dirigida al presidente Donald Trump para conocer su opinión sobre la decisión, presuntamente ordenada porMarco Rubio y Christopher Landau.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la cancelación de la visa al hijo del exmandatario Andrés Manuel López Obrador tiene sentido político.

Sin embargo, ‘Andy’ López Beltrán no es el único afectado, ya en el programa de radio Breitbart News Daily, Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado de EU, aseguró que se cancelaron en promedio 175 mil visas a extranjeros.

El funcionario aseguró que para cancelar el documento, que además considera un privilegio que se debe ganar, se consideraros tres aspectos:

Que incumplan con las condiciones de sus visados.

Que infrinjan la ley.

Que representen una amenaza para la seguridad nacional.

“En lo que respecta a las cifras, la causa principal de esas revocaciones se debe a actividades delictivas. Las tres actividades delictivas más comunes son conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, agresión y robo”, explicó para el medio.

Agregó que la cancelación de visas tiene un aumento significativo, ya que en diciembre del 2025 fueron 100 mil y ahora 175 mil.

“Esto demuestra nuestro compromiso continuo de mantener este programa en funcionamiento y asegurarnos de que la gente cumpla con las normas que mencioné”, añadió.

¿Qué se sabe de la cancelación de la visa de ‘Andy’ López Beltrán?

El aspirante de Morena a diputado federal afirmó que la decisión era de carácter político, “politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano”, ya que, según él, no existe razón que justifique la medida.

También dijo que Marco Rubio y Christopher Landau no tienen ninguna prueba en su contra como para quitarle la visa americana y reiteró que no existe acto inmoral o delito del cuál se le pueda acusar.

Agregó que el quitarle la visa “no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos”.