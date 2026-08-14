‘No es persecución’: PRI y PAN respaldan retiro de visa a ‘Andy’ López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán cuestionó a Trump por el retiro de la visa americana.

El PAN y el PRI respaldaron la decisión de Estados Unidos de retirar la visa a ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y señalaron que la medida corresponde a decisiones tomadas por el propio político.

Por separado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y la dirigencia nacional del PAN se pronunciaron sobre la revocación de la visa americana, después de que López Beltrán cuestionara la determinación del Gobierno de Estados Unidos.

Moreno Cárdenas sostuvo que la decisión no responde a motivos políticos y afirmó que López Beltrán debe asumir las consecuencias relacionadas con las investigaciones en su contra.

“Andy, Estados Unidos ya te revocó la visa y ahora sales a lloriquear acusando motivos políticos y comparando la decisión con prácticas hitlerianas”, señaló el dirigente priista en un posicionamiento publicado en redes sociales.

El presidente nacional del PRI también vinculó la situación con las investigaciones que involucran al entorno del exmandatario, sin detallar en su mensaje cuáles serían los procedimientos a los que hizo referencia.

¿Qué dijo el PAN sobre el retiro de visa de ‘Andy’ López Beltrán?

El PAN, mediante un posicionamiento difundido en su cuenta oficial de X, también cuestionó las declaraciones de López Beltrán y rechazó que la revocación de su visa pueda considerarse un acto de persecución política.

“Ahora Andy se declara perseguido, ataca a las autoridades estadounidenses y califica la decisión como una ‘canallada’”, sostuvo Acción Nacional.

La dirigencia panista añadió que López Beltrán ha recurrido a señalamientos de carácter político ante las acciones de autoridades estadounidenses y afirmó que corresponde responder por las investigaciones que pudieran involucrarlo.

¿Qué dice la carta que envió ‘Andy’ López Beltrán a Trump?

López Beltrán respondió a la revocación de su visa mediante una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que cuestionó la decisión y negó que existieran fundamentos para relacionarla con actividades ilícitas.

En el documento, el hijo del expresidente calificó la medida como una acción de carácter político y expresó su desacuerdo con la determinación de las autoridades estadounidenses.

La carta fue difundida después de que trascendiera el retiro de su visa. López Beltrán sostuvo que la decisión afecta su derecho a viajar a Estados Unidos y cuestionó que se le haya relacionado con investigaciones sin que, según su versión, se le hayan presentado pruebas.

La revocación de la visa no implica por sí misma una acusación penal ni determina la existencia de un delito. La medida corresponde a las autoridades migratorias estadounidenses.