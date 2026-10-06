‘Año negro’ para el CJNG: ¿Qué líderes detuvieron o abatieron en 2026 tras la muerte de ‘El Mencho’?

En lo que va de 2026, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido blanco de una serie de operativos de las autoridades, especialmente tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien fue abatido durante un despliegue federal en Jalisco en febrero pasado.

Catalogado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), el Cártel Jalisco es considerado uno de los cárteles más violentos y peligrosos del hemisferio norte.

Tras la muerte de ‘El Mencho’, las fuerzas de seguridad han mantenido los operativos contra la organización, que han derivado en la detención de varios de sus integrantes señalados como mandos regionales y operadores de su estructura.

La muerte de ‘El Mencho’, el golpe al ‘corazón’ del CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, era identificado por las autoridades como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El 22 de febrero de 2026, fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional realizaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, con el objetivo de detenerlo.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante la intervención los elementos militares fueron atacados y repelieron la agresión. Oseguera Cervantes resultó gravemente herido y murió mientras era trasladado en helicóptero junto con dos integrantes de su seguridad y un elemento militar. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su identidad.

Tras el operativo, el Gobierno federal informó que continuaban las acciones contra la estructura del CJNG. En marzo, la Presidencia señaló que el abatimiento de ‘El Mencho’ se había producido después de una operación de inteligencia y que las autoridades mantenían acciones contra integrantes de la organización.

Tapalpa Countruy Club, lugar donde se enfrentaron fuerzas federales y civiles armados tras la detención del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes. (Fernando Carranza García)

‘El Jardinero’ y ‘El Güero Conta’: dos mandos detenidos en abril

En abril, las autoridades federales capturaron en Nayarit a Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, identificado como jefe regional del CJNG y persona de confianza de ‘El Mencho’.

La Secretaría de Seguridad federal señaló que Flores Silva era responsable de coordinar actividades de extorsión, homicidio, producción y trasiego de drogas, además de supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina. También le atribuyó presencia criminal en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero, así como el control de corredores utilizados para el tráfico de drogas y armas.

El operativo fue realizado por fuerzas especiales de la Secretaría de Marina mediante un despliegue táctico aeromóvil y terrestre. Su captura fue resultado de meses de labores de inteligencia e investigación.

Ese mismo mes fue detenido César Alejandro ‘El Güero Conta’, identificado por las autoridades como operador financiero y logístico de la organización.

De acuerdo con el Gobierno federal, ‘El Güero Conta’ estaba encargado del manejo de recursos ilícitos utilizados para adquirir armamento, aeronaves, propiedades y equipo logístico. Su captura ocurrió en Zapopan, Jalisco, durante una operación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

‘El Jardinero’, identificado como jefe regional del CJNG, fue detenido en abril en Nayarit. (Quadratín)

‘El Fresa’, detenido en el Estado de México

En abril también fue detenido Kevin ‘N’, alias ‘El Fresa’, en Tlalmanalco, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México lo identificó, según reportes de la detención, como presunto líder regional del CJNG en la zona de los volcanes. Su captura ocurrió durante un operativo del Mando Unificado Zona Oriente, en el que participaron autoridades estatales y municipales.

Durante la acción fueron asegurados un arma de fuego, cartuchos, envoltorios con una sustancia identificada preliminarmente como cristal y un teléfono celular. La detención se realizó junto con otras seis personas, entre ellas dos menores de edad.

El ‘R1’, señalado por el homicidio de Carlos Manzo

El 31 de julio, autoridades federales detuvieron en Atotonilco el Alto, Jalisco, a Ramón Ángel ‘N’, alias ‘R1′, identificado como líder de una célula vinculada al CJNG.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el ‘R1′ tenía antecedentes de investigaciones federales por delincuencia organizada y que había sido identificado como operador relevante de la organización. También señaló que desde 2012 se le relacionaba con hechos violentos y que posteriormente las investigaciones detectaron vínculos con suministro de armas y municiones, tráfico de drogas, extorsión y cobro de piso.

El ‘R1’ también es señalado por el asesinato de Carlos Manzo, entonces presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Según la investigación presentada por el Gabinete de Seguridad, el ‘R1’ habría ordenado y financiado el homicidio, por lo que fue señalado como principal autor intelectual. La Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Michoacán presentaron los elementos de investigación ante la autoridad judicial.

Su captura ocurrió después de que elementos federales desplegaran un operativo en un inmueble donde fueron recibidos con disparos. Las autoridades repelieron la agresión y uno de los atacantes murió; el ‘R1′ fue detenido junto con Jesús Salvador ‘N’, alias ‘El Chuy’.

'El R1' y su hermano, 'El R2', controlan algunas plazas en Michoacán y Jalisco como líderes del CJNG. (X:@SSPCMexico)

‘El Señor de la T’, líder regional detenido en Michoacán

En septiembre fue detenido en Morelia, Michoacán, Manuel Alejandro ‘N’, alias ‘El Señor de la T’, identificado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal como presunto líder regional de una célula delictiva y generador de violencia.

Las autoridades señalaron que mantenía presencia en Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro. En esa región se le relaciona con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

La SSP de Michoacán informó que contaba con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y desaparición cometida por particulares. Además, las investigaciones contemplaban su posible relación con el homicidio del síndico de Penjamillo y con la desaparición de una expresidenta municipal de Angamacutiro.

‘El Tanque’, detenido tras ser localizado en Zapopan

El caso más reciente de esta lista ocurrió el pasado 5 de octubre, cuando fue detenido en Zapopan, Jalisco, Iván Cazarín Molina, alias ‘El Tanque’, identificado por el Gobierno federal como operador regional del CJNG.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Cazarín Molina tenía actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla y formaba parte del círculo cercano de ‘El Mencho’. Las investigaciones lo relacionan presuntamente con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

También fue señalado por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido en Jalisco en 2015, en el que murieron elementos militares y de la entonces Policía Federal.

Cazarín Molina fue detenido en flagrancia y durante la operación fueron asegurados un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas. Fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde se determinará su situación jurídica.