EU presumió las exportaciones con México y destacó que son 52 veces las del comercio con China.

La Embajada de Estados Unidos usó los datos de exportaciones mexicanas para minimizar el comercio de México con China.

Con un video en redes sociales con un audio ‘burlón’, la embajada estadounidense publicó una gráfica en la que expone que México exportó unos 534 mil 834 millones de dólares a EU el año pasado.

En comparación, México exportó 10 mil 215 millones de dólares a China el año pasado.

Embajadas de China y EU, la pelea en redes sociales

El dato publicado por la Embajada de Estados Unidos en México viene luego de días de acusaciones y reclamos en distintos aspectos, desde el comercio hasta acusaciones sobre el tráfico de fentanilo.

La semana pasada, la Embajada de EU acusó a China de ser el inicio de la ruta de fentanilo a Estados Unidos al crear los precursores que el crimen organizado en México trafica.

China negó dicha acusación, y aseguró que la crisis de fentanilo en Estados Unidos es un problema estructural del país, y que México y China colaboran para contener el tráfico de la droga sintética y de los precursores de fentanilo.

La embajada china incluso acusó a Estados Unidos de pregonar información para inculpar al país asiático por el tráfico de fentanilo.

Como respuesta, declaró que el trabajo debería centrarse en respetar la soberanía y las preocupaciones de los países para fomentar la cooperación bilateral.

“Para abordar el problema del fentanilo que padece Estados Unidos, la postura adecuada es asumir sus propios fallos internos y aplicar políticas viables de gobernanza; además, debe apreciar la ayuda humanitaria que recibe de naciones como China y México, y fortalecer la cooperación vigente, en vez de seguir echando la culpa a otros”, escribió la embajada de China el domingo 22 de noviembre.

Finalmente, pidió que la embajada estadounidenses entienda que buscar soluciones externas para los males internos “no sirve de nada”, y si no logran hallar una dirección y actitudes correctas, “les recomendamos tomarse un café y descansar”.