‘Grito’ de recórd en septiembre: Exportaciones de México a EU imponen máximo histórico de 62.2 mil mdd

En la balanza comercial, México tiene una ventaja de más de 180 mil mdd sobre EU en el acumulado de 2026.

Las exportaciones de México hacia EU hilaron en septiembre cinco meses de crecimiento consecutivo y alcanzaron un máximo histórico de 62 mil 200 millones de dólares desde que existe registro, según datos de la Oficina del Censo.

El monto representó un incremento anual de 40 por ciento y una participación de 17.6 por ciento en las importaciones totales de Estados Unidos.

Además, septiembre fue el tercer mes de lo que va de 2026 en el que las exportaciones mexicanas a EU superaron los 60 mil millones de dólares, reflejo de la integración comercial entre ambos países, pese a la incertidumbre por la revisión del T-MEC.

México se mantuvo por encima de Canadá, que concentró 9.9 por ciento de las importaciones estadounidenses, mientras que China representó 8.9 por ciento y Vietnam, 8.1 por ciento.

A este escenario se suma que en septiembre, 83 por ciento de las mercancías mexicanas que ingresaron a EU lo hicieron bajo las preferencias del T-MEC, es decir, no pagaron aranceles de Donald Trump, una ventaja que sostiene la competitividad de México frente a otros proveedores internacionales.

EU también aumenta sus exportaciones hacia México

Durante septiembre, sumaron 34 mil millones de dólares, un incremento anual de 25 por ciento, superior al avance de 15 por ciento registrado en agosto.

Con ello, México se posicionó como el principal destino de las mercancías estadounidenses al concentrar 16.4 por ciento de sus exportaciones totales, por encima de Canadá, con 14.4 por ciento, y Países Bajos, con 4.9 por ciento.

En el acumulado de enero a septiembre, las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron 481 mil 600 millones de dólares, un alza anual de 20 por ciento y un nivel récord para un periodo similar. Esta cifra permitió a nuestro país conservar su puesto como el socio número 1 de EU, con una participación de 17.4 por ciento, seguido de Canadá, con 11 por ciento, y Taiwán, con 7.8 por ciento.

Estos récords en exportaciones se reflejan en el déficit comercial de EU con México: En el acumulado del año, nuestro país tiene un saldo favorable de 184 mil millones de dólares, el segundo mayor para Washington, únicamente detrás de Vietnam, cuyo superávit alcanzó 190 mil millones de dólares.

Precisamente, Vietnam comienza a ganar terreno en el mercado estadounidense. En septiembre, sus exportaciones a ese país sumaron 28 mil 700 millones de dólares, un aumento anual de 61 por ciento. Desde febrero, cuando registraron 15 mil 700 millones de dólares, los envíos vietnamitas acumularon un crecimiento de 82 por ciento.