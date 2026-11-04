Peso ‘hace leña’ de derrota de Trump en elecciones en EU: ¿Cuánto gana al dólar HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados y ventanillas tras las elecciones intermedias en EU.

El dólar se debilita en los mercados después de la victoria de los demócratas en las elecciones en Estados Unidos que les dio el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Las históricas victorias del Partido Demócrata para el Senado en Texas, Kansas y Carolina del Sur fortalecen a las monedas de mercados emergentes, incluyendo al peso.

En el mercado, los inversores parecieron dispuestos a pasar por alto la agitación política, apostando a que los principales motores del crecimiento en EU —desde el gasto de los consumidores hasta el auge de la inteligencia artificial— permanecerán intactos. El bloqueo político podría frenar una mayor expansión fiscal y aliviar la presión sobre los bonos, lo que brindaría apoyo a las acciones.

Este es el avance del peso HOY 4 de noviembre

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso se aprecia 0.99 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.64 unidades, 19 centavos menos con respecto al cierre del martes 3 de noviembre.

Las monedas de mercados emergentes se fortalecen “ante la perspectiva de un gobierno dividido en Estados Unidos que limite la capacidad de la administración no apoyada para imponer recortes fiscales agresivos o giros comerciales intempestivos”, explicó Laura Torres, directora de inversión, IMB Capital Quants.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 19.14 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.07 unidades por cada billete verde en la sesión de este miércoles 4 de noviembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.92 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.25 por ciento.

Además del peso mexicano, las monedas que más ganan al dólar son el florín húngaro con 1.22 por ciento; el peso chileno con 1.09 por ciento; el rand sudafricano con 1.05 por ciento; el zloty polaco con 1.03 por ciento.

Con información de Bloomberg