Clima en Jalisco: Soleado y hasta 30°C para el jueves 5 de noviembre

La Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, tendrá un jueves 5 de noviembre con clima mayormente soleado. Se esperan temperaturas máximas de hasta 29.7°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica una mañana fresca y un mediodía cálido en Jalisco.

¿Qué temperatura hará en Jalisco este jueves?

En Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, las temperaturas mínimas serán de 10.0°C, con máximas que alcanzarán los 29.7°C. Tonalá presentará una mínima ligeramente más alta de 10.7°C, y su máxima también en 29.7°C. El viento se mantendrá ligero, entre 3 y 4 km/h en toda la zona.

La mañana del jueves se sentirá fresca en la zona, ideal para comenzar el día. El termómetro subirá rápidamente. Hacia el mediodía, el calor será notable, por lo que es importante buscar sombra y mantenerse hidratado. Las condiciones de cielo despejado predominarán, sin probabilidad de lluvia.

¿Lloverá este jueves en la Zona Metropolitana?

Para el jueves 5 de noviembre, la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo sus principales ciudades, no tiene probabilidad de lluvia. El cielo se mantendrá despejado o con muy pocas nubes durante todo el día. Esto garantiza una jornada con abundante sol, sin que se esperen interrupciones por lluvias en la región.

El viento en la Zona Metropolitana se mantendrá ligero, con velocidades entre 3 y 4 km/h. Esto hará que el calor se sienta más intenso al mediodía. No se esperan ráfagas fuertes ni cambios drásticos en el clima. La baja probabilidad de lluvia y el cielo despejado predominarán, ideal para actividades al aire libre en la región.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

jueves 5 de noviembre : Máxima de 29°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h.

: Máxima de 29°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h. viernes 6 de noviembre : Máxima de 30°C, Mínima de 10°C, Despejado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 30°C, Mínima de 10°C, Despejado, viento de 3 km/h. sábado 7 de noviembre: Máxima de 30°C, Mínima de 10°C, Despejado, viento de 3 km/h.

Para los próximos días, la tendencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara es un clima estable y cálido. Las temperaturas máximas subirán ligeramente hasta los 30°C para el viernes y sábado. Las mínimas se mantendrán en 10°C. Se espera un cielo despejado, con baja probabilidad de lluvia. Un frente frío al noreste no impactará la región.

¿Cómo protegerse del calor en Guadalajara?

Ante las temperaturas cercanas a los 30°C, es crucial tomar precauciones. Beba mucha agua, incluso sin sed, para evitar la deshidratación. Use ropa ligera y de colores claros. Evite la exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, cuando el calor es más intenso. Proteja siempre a niños y adultos mayores.

Para salir este jueves, se aconseja usar sombreros o gorras y lentes de sol. Aplique protector solar en la piel para prevenir quemaduras. Si planea actividades al aire libre, hágalas temprano por la mañana o al atardecer. Mantenga a sus mascotas en lugares frescos y con agua. Estas medidas son clave para disfrutar el día con seguridad.

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