Llegan las mariposas Monarca: Santuarios en Michoacán y Edomex abrirán en noviembre

El Santuario de la Mariposa Monarca Sierra Chincua, es uno de los tres santuarios más emblemáticos y ancestrales de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca que se encuentra en las montañas del municipio de Angangueo, Michoacán.

Los santuarios de la mariposa Monarca en Michoacán y Estado de México abrirán sus puertas al público a partir de este 20 de noviembre, señaló Roberto Enrique Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal.

En entrevista, explicó que este año corresponde la ceremonia de apertura de los santuarios de la mariposa Monarca a Estado de México, si bien todos los espacios estarán disponibles a los viajantes de forma simultánea.

Este año se espera un incremento en la cobertura de superficie por las colonias de mariposas Monarca en los santuarios de Michoacán y Estado de México, respecto de la temporada 2025 a 2026, cuando se detectaron nueve colonias en 2.93 hectáreas.

Esto fue un 64 por ciento superior a las 1.79 hectáreas observadas en la temporada 2024 a 2025.

Reportes a lo largo del país detallan que las primeras mariposas, que año con año hacen un viaje que comprende alrededor de cuatro mil kilómetros desde Canadá hasta México, fueron vistas a principios de octubre en la zona norte del país.

En zonas como El Rosario se encontraron las primeras mariposas Monarca en los últimos días de octubre.

Los principales sanitarios se ubican, en Michoacán, en El Rosario, Sierra Chincua y Senguio, mientras que en Estado de México corresponden a Piedra Herrada y La Mesa.

¿Visitarás un Santuario de la Mariposa Monarca? Esto debes saber

Ya anunciado de manera oficial a través de la página de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca-Conanp, que la apertura de los santuarios, tanto en Michoacán como en el Estado de México, se abrirá a partir del 20 de noviembre, vale la pena revisar algunas de las recomendaciones que hacen las autoridades para el cuidado de dichos santuarios.

La primera recomendación al visitar santuarios de mariposa monarca dentro del código de conducta del turista responsable es seguir las instrucciones e indicaciones de los guías locales, y además seguir los senderos establecidos durante el recorrido que se siga.

También se destaca el no fumar ni encender fogatas, y además -muy importante- respetar los límites de acceso para la observación de las colonias de mariposa monarca.

Constantemente, los guías de turistas y expertos en el tema de las mariposas han pedido que se permanezca en silencio durante la estancia en el santuario, y también hacen hincapié en no usar flash para tomar fotografías.

Otra cosa que se ha señalado con constancia por parte de los ejidatarios es el hecho de que las personas algunas veces pretenden llevarse mariposas, así que es importante no molestarlas ni tomarlas, incluso si están muertas.

Y finalmente también recomiendan no permanecer más de 18 minutos dentro del santuario, para así dar oportunidad a otras personas de que puedan vivir la experiencia sin alterar el estado de hibernación de las mariposas monarca.