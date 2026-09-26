Contaminación en La Sabana de Chetumal: Hallan mercurio y otros metales pesados en peces

Investigadores detectaron la presencia de metales pesados, entre ellos mercurio, en sedimentos, plantas y peces de La Sabana de Chetumal, particularmente en la zona norte de este cuerpo de agua, donde todavía se registra actividad pesquera.

El hallazgo fue dado a conocer por Cristian Moisés Vics, investigador de Sistemas Acuáticos, quien explicó que los estudios realizados por un grupo de estudiantes identificaron la presencia de estos contaminantes en los tejidos de algunas especies de peces y plantas.

El investigador señaló que algunas personas continúan pescando en La Sabana y consumiendo especies obtenidas directamente de este cuerpo de agua. Sin embargo, apuntó que todavía hacen falta análisis para determinar las concentraciones de los metales detectados y establecer con precisión los posibles efectos en la población.

¿Qué encontraron en La Sabana de Chetumal?

De acuerdo con los resultados difundidos, los metales pesados fueron identificados en sedimentos de la zona norte de La Sabana, así como en tejidos de peces y plantas.

El mercurio hallado es un contaminante que puede acumularse en organismos acuáticos y pasar a las personas mediante el consumo de pescado contaminado. La Secretaría de Salud federal señala que el metilmercurio puede ingresar al organismo por la vía alimentaria y que algunos peces acumulan mayores cantidades dependiendo de su alimentación y posición en la cadena alimentaria.

El investigador también explicó que algunas de las plantas invasoras presentes en La Sabana tienen capacidad para absorber nutrientes y contaminantes. Algunas pueden comportarse como hiperacumuladoras, por lo que podrían ser estudiadas como una alternativa para retirar ciertas sustancias del agua.

No obstante, retirar los contaminantes mediante vegetación no resolvería por sí mismo el problema. Antes sería necesario identificar y detener la fuente que está introduciendo los contaminantes al ecosistema, de acuerdo con Vics.

La contaminación de La Sabana de Chetumal no es nueva

En 2017, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo informó que realizó inspecciones en predios colindantes con La Sabana y detectó que residuos de construcción y otros materiales habían sido depositados y arrojados en el cuerpo de agua y el humedal. La dependencia inició tres procedimientos administrativos y ordenó la clausura temporal de las actividades relacionadas con residuos en esos predios.

En septiembre de 2025, autoridades estatales informaron que, durante una jornada de limpieza, fueron retiradas 8 toneladas de basura y 10 toneladas de cascajo y residuos diversos de La Sabana. El gobierno de Quintana Roo señaló entonces que el cuerpo lagunar había sido seleccionado como proyecto piloto del programa federal “Adopta un Río”.

Además, investigaciones académicas anteriores ya habían documentado la presencia de metales en organismos de La Sabana de Chetumal. Un estudio sobre peces de la especie Ctenolucius hujeta —una barracuda de agua dulce consumida por habitantes de la zona— analizó la presencia de mercurio en ejemplares de la laguna. Otro trabajo académico reportó concentraciones de plomo, cadmio y zinc en organismos estudiados y señaló indicios de bioacumulación.

Con información de Quadratín Quintana Roo.