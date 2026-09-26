Sheinbaum anuncia planta de Chocolates del Bienestar en Tabasco: ¿Cuánto se invertirá?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de una planta de procesamiento de cacao para los productores de Tabasco.

El gobierno federal destinará 126 millones de pesos para el desarrollo de la planta en Comalcalco, Tabasco. Se prevé que la obra concluya en 2027.

El anuncio de la mandataria se dio en el marco de su visita a la entidad, a la que llamó cuna del chocolate.

La mandataria reconoció el bajo precio que los compradores ofrecen a los productores. Por ello, la planta del gobierno federal sería una forma de mejorar los ingresos de las comunidades dedicadas al cultivo de cacao.

“Muchos productores no viven bien de la producción de cacao porque a veces el precio es muy bajo. Entonces, para darle valor agregado, se está construyendo una fábrica de Chocolate de Bienestar”, dijo durante una asamblea el 26 de septiembre.

El cacao que sea procesado en la planta de Comalcalco se convertirá en productos de Alimentación para el Bienestar, que incluyen una variedad de presentaciones de chocolate.

Con este esquema, el gobierno prevé que parte de las ganancias llegue a alrededor de 10 mil productores, “con un precio justo para el cacao”.

La planta no será la única obra que se desarrollará. También se contempla la construcción de 100 módulos para fermentar y secar el cacao. Para esta obra se destinarán 32 millones de pesos adicionales.

“Para que no se venda en babas, sino que ya se venda seco, de tal manera que tenga un ingreso mayor”, afirmó.

¿Cuál es la importancia del cacao en la economía de Tabasco?

En julio de 2026, las exportaciones de cacao y sus preparaciones alcanzaron 95.8 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 81.4 millones de dólares.

De acuerdo con cifras oficiales, en el tercer trimestre de 2026, Nuevo León (49.3 mdd), Jalisco (19.4 mdd) y Ciudad de México (13.5 mdd) fueron las entidades con mayores exportaciones de este producto, aunque ninguna de ellas es productora de cacao.

La Secretaría de Economía señala que Tabasco exportó alrededor de 71.5 millones de dólares de cacao en el tercer trimestre de 2023. No presenta cifras más recientes sobre el comercio de esta semilla en el estado del sur del país frente a otras entidades.

En 2024, de acuerdo con cifras oficiales, los principales destinos comerciales del cacao fueron Estados Unidos (760 millones de dólares), Alemania (73.1 mdd), Canadá (54.9 mdd), Guatemala (21 mdd) y Países Bajos (19.8 mdd).