Feria del Cacao Coyoacán 2026: ¿Cuándo es el evento en CDMX y qué actividades hay?

Conoce las actividades como parte de la Feria del Cacao Coyoacán 2026 en CDMX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Ancestrum-Casa de la tradición Mexa en Facebook).

La Feria del Cacao Coyoacán 2026 propone una experiencia de fin de semana centrada en esta semilla como ingrediente histórico, gastronómico y cultural dentro de la cocina mexicana.

El evento articula consumo de productos elaborados con cacao, actividades culturales y comercio artesanal en un formato abierto para recorrerse con calma y sin costo de acceso.

La propuesta va más allá del chocolate como producto final y pone el foco en el cacao como elemento ancestral. A través de alimentos, artesanías y actividades participativas, la feria busca mostrar las distintas expresiones que este ingrediente tiene dentro de la tradición mexicana, en ambiente familiar y para todas las edades.

¿Cuándo y dónde es la Feria del Cacao Coyoacán 2026?

La Feria del Cacao en Coyoacán se lleva a cabo los 7 y 8 de febrero. El evento abrirá sus puertas en un horario continuo de 12:00 a 20:00 horas, lo que permite a los visitantes recorrerlo a lo largo del día sin prisas.

La sede será el Recinto Fuerza Mítica, ubicado en Avenida Francisco Sosa 171, colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán, una zona reconocida por su vida cultural y su oferta gastronómica.

La organización el evento confirmó mediante sus redes sociales que la entrada será gratuita durante ambos días, por lo que no se requiere boleto para ingresar.

Presentan el evento como “una experiencia llena de sabor y tradición” y como “el plan perfecto para este fin de semana”, específicamente por la cercanía que hay con San Valentín.

¿Qué habrá en la Feria del Cacao Coyoacán 2026?

La oferta gastronómica es, desde luego, uno de los ejes del evento. La Feria del Cacao 2026 reúne a productores y expositores especializados en cacao y chocolate artesanal, con una variedad de productos que incluyen barras, bombones, bebidas y distintas preparaciones donde el cacao se integra con ingredientes de la cocina tradicional mexicana.

El recorrido culinario se complementará con antojitos, postres y bebidas derivadas del cacao, así como propuestas que exploran combinaciones menos convencionales.

Aunque no hay precio por la entrada, cada expositor manejará sus propios precios, por lo que el consumo dependerá del presupuesto de cada visitante destinado a la feria.

Además de los alimentos, el evento contará con un bazar de artesanías mexicanas. En este espacio se podrán encontrar piezas elaboradas a mano como cerámica, joyería, velas y cosmética natural. La propuesta del bazar busca mostrar cómo el cacao y su simbolismo se integran en objetos utilitarios y decorativos.

Talleres, actividades y música en vivo

Otro de los pilares de la feria son los talleres y actividades para toda la familia, diseñados para acercar al público al cacao desde una perspectiva práctica y cultural.

Entre las actividades programadas se encuentran talleres para decorar chocolate, personalizar piezas artesanales y trabajar objetos tradicionales relacionados con el cacao.

La programación se acompañará de música y presentaciones en vivo, que formarán parte del ambiente del evento a lo largo del día. Las actividades culturales están pensadas para distintos públicos y refuerzan el carácter festivo y familiar de la feria.