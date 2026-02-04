Con cerveza artesanal y cochinita pibil: Así es Janal, el nuevo restaurante a bordo del Tren Maya

El nuevo restaurante del Tren Maya cuenta con un diseño inspirado en el arquitecto mexicano Luis Barragán. (Foto: Tren Maya)

El sureste de México no solo es rico en cultura, con centros ceremoniales prehispánicos como Chichén Itzá y Palenque; también cuenta con una amplia variedad de platillos tradicionales, como los papadzules y la clásica cochinita pibil.

Ahora, el Tren Maya ofrece la oportunidad de disfrutar de ambas experiencias con su nuevo restaurante a bordo, llamado Janal, un servicio que busca brindar comida del sureste mientras se aprecian los paisajes durante el recorrido.

O, en palabras del propio Tren Maya, se trata de una nueva “experiencia culinaria en movimiento”. Janal se suma a los otros trenes con los que ya cuenta este transporte: Xiinbal, para viajes regulares, y P’atal, de larga distancia.

¿Cómo es Janal, el tren restaurante?

Cada detalle del tren restaurante está cuidadosamente planificado. Su nombre, Janal, significa “comer”; además, el diseño de los vagones está inspirado en el trabajo del arquitecto mexicano Luis Barragán, responsable de obras como las Torres de Satélite.

Por ello, los espacios son modernistas y se integran de manera armónica con la naturaleza. En cada vagón se pueden encontrar mesas con capacidad para dos y cuatro personas, así como asientos reclinables.

Además, se colocaron ventanales panorámicos a los costados, de modo que todos los comensales puedan disfrutar de los paisajes que ofrecen las diferentes rutas del Tren Maya.

Hasta ahora, no se ha revelado qué estaciones recorrerá el tren Janal, el cual fue presentado por Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, durante un trayecto Mérida–Izamal–Mérida.

El portal Ruta Tren Maya añade que los trenes Janal contarán con una cocina industrial capaz de abastecer a 140 pasajeros, además de un equipo de catering encargado de la atención a los comensales.

¿Qué comida se vende en Janal, el restaurante del Tren Maya?

Durante la presentación de este nuevo proyecto gastronómico, Óscar David Lozano Águila explicó que la comida que se preparará estará inspirada en los platillos típicos de todo el sureste mexicano.

“Janal es la posibilidad de que un viajero, mientras contempla la selva, pueda sentir el sabor de la cochinita pibil, que lleva en sus fibras el secreto del achiote; el crujir delicado de un salbut que canta la historia del maíz, o la sofisticada suavidad de un queso relleno”, indica el video de presentación.

El menú del tren estará inspirado en cada región por la que pasa, por lo que los platillos serán variados. Además, se indicó que en Janal se ofrecerá una cerveza especial llamada Tren Maya.

El director general del Tren Maya añadió que esta bebida fue creada de manera exclusiva para acompañar los platillos que se servirán a bordo del tren restaurante, también apodado “festín sobre ruedas”.

En un comunicado, se detalló que la cerveza Tren Maya también estará disponible en “todas las modalidades de servicio: Xiinbal (estándar), P’atal (larga distancia) y Janal (restaurante)”. La bebida es artesanal y ámbar, y se caracteriza por su color tostado, derivado del uso de caramelo y malta, que le aportan un ligero sabor dulce.

Asimismo, se informó que el restaurante Janal estará disponible próximamente para el público en general; por ello, hasta el momento se desconoce cuál será el costo de este nuevo servicio que ofrece el Tren Maya.

Tren Maya: ¿Cómo son los otros trenes?

Actualmente, los tipos de trenes disponibles son dos. El más sencillo es Xiinbal, destinado a quienes buscan viajar de manera eficiente por el sureste de México.

El tren Xiinbal alcanza una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora. En sus vagones se puede encontrar un amplio espacio en los asientos y estantes superiores para guardar equipaje.

Además de Janal, el Tren Maya cuenta con dos servicios especiales para personas que buscan hacer viajes rápidos o a larga distancia. [Fotografía. Cuartoscuro]

Además, existe una opción mucho más cómoda: P’atal, diseñada para las personas que desean recorrer grandes distancias a bordo del Tren Maya, explica su sitio web.

El diseño de estos vagones es completamente diferente, ya que no solo cuenta con asientos cómodos; también hay camarotes para quienes realizan viajes nocturnos, además de amenidades para relajarse.