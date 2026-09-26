Otro error del IMSS: Entregan a dos recién nacidos a familias equivocadas en Mexicali

El IMSS revisará todos los procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal, indicó. (Foto: Cuartoscuro)

Mexicali.- Dos recién nacidos fueron entregados por error a familias distintas a las que correspondían en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Mexicali.

Tras lo ocurrido, el instituto informó que puso a disposición de las familias involucradas servicios de acompañamiento psicológico, atención médica y asesoría jurídica.

A través de un comunicado difundido la tarde de este viernes, el IMSS reconoció el incidente y ofreció una disculpa a las personas afectadas, además de asumir la responsabilidad por lo sucedido.

“El IMSS en Baja California informa que en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 de Mexicali se confirmó que dos personas recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían”, señaló en el comunicado.

“El instituto ofrece una disculpa a ambas familias por este grave error y asume la responsabilidad de atenderlas”, agregó.

La institución también indicó que mantiene coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California, con el objetivo de dar seguimiento y garantizar la protección de los menores involucrados.

“Como parte de las acciones posteriores al incidente, el IMSS anunció que revisará los protocolos empleados para identificar a los recién nacidos durante los procesos de atención obstétrica y neonatal”, destacó.

El IMSS revisará todos los procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal, y colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades, indicó.

IMSS investiga muerte de bebés en Durango

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó el pasado lunes que investiga la muerte de cinco recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 de Durango, donde detectó una bacteria, aunque hasta ahora no ha establecido que el hallazgo del microorganismo explique los fallecimientos.

El organismo informó -en un comunicado- que realiza una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias de cada caso y señaló que autoridades de su representación en Durango y de nivel central supervisan las investigaciones.

La nota informativa del IMSS se publica luego de la difusión de reportes locales que registran los cinco decesos entre el 15 y el 19 de septiembre, todos en una misma semana, aunque esa cronología no fue detallada en el texto oficial.

Durante la vigilancia, el instituto identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital, pero precisó que, con la información disponible, su presencia “no explica por sí sola los fallecimientos” y que el análisis continúa.

Con información de EFE