Familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa piden a SCJN revisar amparos sobre documentos militares

Familiares de los 43 estudiantes de normal de Ayotzinapa piden la revisión de amparos del caso.

Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) valorar la atracción de los amparos relacionados con el caso y revisar los asuntos que permanecen pendientes en materia judicial.

El abogado de las familias, Isidoro Vicario Aguilar, dio a conocer que durante una reunión con integrantes de la Suprema Corte plantearon la necesidad de que el máximo tribunal revise los procesos penales y los juicios de amparo vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Entre los antecedentes analizados estuvo la resolución de 2018 que dejó sin efectos la denominada “verdad histórica” y estableció que algunas declaraciones de personas detenidas durante las investigaciones estuvieron vinculadas con actos de tortura.

El defensor sostuvo que ese fallo debe ser considerado en los nuevos recursos y planteamientos que forman parte del expediente, particularmente ante la existencia de procesos judiciales que aún no han concluido.

Familias de desaparecidos de Ayotzinapa piden documentos del Ejército

Las familias también solicitaron dar seguimiento al cumplimiento de una sentencia emitida en 2026, derivada de un amparo promovido en 2023, relacionada con la entrega de documentación militar.

Vicario Aguilar indicó que la resolución contempla aproximadamente 833 documentos que deben ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Sin embargo, señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó una inconformidad contra la determinación, por lo que su cumplimiento permanece pendiente.

Ante esta situación, durante el encuentro se planteó revisar los expedientes y buscar mecanismos que permitan avanzar en la resolución de los amparos relacionados con el caso.

El abogado consideró que la reunión representa un primer acercamiento con la Suprema Corte y señaló que se planteó la posibilidad de realizar un nuevo encuentro con los familiares de los 43 normalistas.

También informó que se buscará concretar una reunión con la ministra Yasmín Esquivel para abordar los asuntos judiciales pendientes.

“Esperemos realmente que pueda cumplirse, que no solamente sean compromisos o promesas”, manifestó el litigante.

Vicario Aguilar agregó que los padres y madres de los 43 estudiantes continuarán dando seguimiento a los acuerdos planteados y mantendrán su exigencia para que se atiendan los recursos judiciales pendientes y se avance en las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas.

‘Investigación del Ejército es vigente’: Madre de estudiante de Ayotzinapa

María de Jesús Tlatempa Bello, madre del normalista desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, reafirmó que la línea del Ejército sigue vigente en el caso Ayotzinapa.

Por lo que, a casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, exigen la entrega de 853 folios que pueden contener información relevante de lo ocurrido la noche del 26 y el paradero de los estudiantes.

“La línea (de investigación) del Ejército sigue vigente, el centro regional de inteligencia militar y es pieza clave para llegar a la verdad, para poder encontrar la justicia”, demandó.

La madre del normalista desaparecido denunció que la presidenta aseguró que no existía esa oficina, pero los padres de las víctimas le entregaron un libro de los expertos del grupo interdisciplinario de independientes donde indica lo contrario.

Reclamó que a 12 años de la desaparición de su hijo, el Gobierno no ha profundizado las líneas y externó que siguen en la lucha hasta encontrar la verdad.