Huracán ‘Polo’ se acerca a Isla Socorro, el rincón más lejano de México: ¿Quiénes viven ahí?

Ante el avance del huracán ‘Polo’, la Secretaría de Marina reforzó las medidas de prevención en Isla Socorro.

El huracán ‘Polo’ volvió a alcanzar la categoría 5 este viernes mientras avanzaba por el Pacífico mexicano y se acercaba a uno de los puntos más remotos del país: la Isla Socorro, en el Archipiélago de Revillagigedo.

De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Marina (Semar), el centro del ciclón se ubicaba aproximadamente a 403 kilómetros al este-sureste de Isla Socorro y a 397 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima. El fenómeno avanzaba hacia el oeste a unos 18.5 kilómetros por hora.

Ante el cambio de trayectoria de ‘Polo’, la Semar mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención. Mientras tanto, personal naval aseguró instalaciones, equipos y embarcaciones, además de retirar antenas y otros elementos expuestos a los fuertes vientos en esta porción de tierra.

Pero, ¿dónde está la Isla Socorro y quiénes la habitan?

La Isla Socorro, antes llamada Santo Tomás, es una isla volcánica que se encuentra al oeste de la costa mexicana. Su particularidad es que no tiene población civil permanente y únicamente es habitada por elementos de la Secretaría de Marina, quienes se van rotando en distintos momentos del año.

La vida de este personal fue retratada en el documental La frontera invisible, de la directora Mariana Flores Villalba. La película muestra la cotidianidad del destacamento naval instalado en la isla y los testimonios de algunos de sus integrantes, incluidas mujeres militares.

Flores Villalba contó que ella y su equipo permanecían cinco o seis semanas en cada viaje, ya que no podían salir de la isla en cualquier momento. Para regresar al continente debían esperar el traslado disponible.

¿Dónde está Socorro, una de las islas más remotas de México?

Socorro es una de las cuatro islas que integran el Archipiélago de Revillagigedo, junto con Clarión, San Benedicto y Roca Partida.

Se ubican en el Pacífico mexicano, frente a las costas de Colima y Baja California Sur. De las cuatro, Socorro es la isla más grande del archipiélago y se encuentra aproximadamente a 700 kilómetros de la costa continental.

El archipiélago tiene además un importante valor ambiental. Sus islas son de origen volcánico y albergan ecosistemas con especies endémicas y una amplia diversidad marina. Por sus características naturales, Revillagigedo fue reconocido como Patrimonio Mundial Natural.

En 1851, el entonces presidente Benito Juárez otorgó la superficie (169 km2) y soberanía de dichas islas al estado de Colima.

Así se preparan ante el arribo del huracán ‘Polo’

Antes del acercamiento de ‘Polo’, la Décima Cuarta Zona Naval, con sede en Isla Socorro implementó la Fase de Prevención del Plan Marina.

Como parte de las medidas, se colocaron protecciones en puertas y ventanas y se aseguraron tinacos, equipos de aire acondicionado y otras estructuras. También se resguardaron vehículos, maquinaria y embarcaciones y se desinstalaron antenas y medios de comunicación externos.

La Marina informó que cuenta con una Brigada de Respuesta a Emergencias integrada por seis elementos navales, preparada para atender alguna eventualidad derivada del fenómeno meteorológico.