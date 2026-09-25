Mujer que acusó a Jay-Z de agresión sexual se retracta: ‘Nunca conocí al cantante’

Jay-Z demandó a la mujer que lo acusó de agresión sexual y a su abogado por los daños que provocaron las acusaciones. (Fotografía. Shutterstock)

La mujer que acusó a Jay-Z de agredirla sexualmente cuando tenía 13 años se retractó de sus señalamientos y aseguró que nunca conoció al rapero, cuyo nombre real es Shawn Corey Carter.

Identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, la mujer presentó una declaración de 12 páginas ante un tribunal federal de Manhattan, en Nueva York, en la que reconoció que las acusaciones contra el músico eran falsas.

“Shawn ‘Jay-Z’ Carter nunca me violó. Nunca conocí ni hablé con el señor Carter. El señor Carter nunca tuvo ningún comportamiento inapropiado conmigo”, señaló en el documento judicial.

Jane Doe también ofreció disculpas por las consecuencias de sus acusaciones y reconoció el daño ocasionado a Jay-Z, su familia y su reputación. Su abogado, James Blair Newman Jr., explicó que la mujer mantiene que fue víctima de una agresión sexual, pero reconoció que se equivocó al identificar al rapero como uno de los responsables.

Jane Doe acusó a Jay-Z de agresión sexual en una demanda que retiró con perjuicio en febrero de 2025. Posteriormente, el rapero emprendió acciones legales contra la mujer, el abogado Tony Buzbee y su despacho por los daños que, según sostiene, provocaron los señalamientos. Fue dentro de este nuevo proceso donde la mujer presentó su retractación.

Tras conocer la declaración, el intérprete de Hard Knock Life retiró voluntariamente a Jane Doe como demandada de ese proceso. Sin embargo, el litigio contra Buzbee y su firma continúa en Nueva York.

La demanda contra Jay-Z por agresión sexual había sido retirada en febrero de 2025. (Foto: EFE) (JOHN MABANGLO/EFE)

¿Cómo surgieron las acusaciones contra Jay-Z?

El caso comenzó en octubre de 2024, cuando Jane Doe presentó una demanda civil relacionada originalmente con Sean ‘Diddy’ Combs. La mujer sostuvo que fue drogada y agredida sexualmente en 2000, cuando tenía 13 años, después de una fiesta vinculada con los MTV Video Music Awards en Nueva York.

Jay-Z no apareció inicialmente identificado en la acusación. Su nombre fue incorporado posteriormente al proceso y, en diciembre de 2024, se hizo público que la mujer señalaba a Carter y Combs como responsables de la presunta agresión.

Desde un inicio, el artista más nominado en la historia de los Grammy negó las acusaciones en su contra. Posteriormente, sostuvo que Tony Buzbee buscó presionarlo para alcanzar un acuerdo económico confidencial y aseguró que, después de negarse a pagar, su nombre fue incorporado a la demanda. El abogado rechazó los señalamientos en su contra.

Con el avance del caso surgieron dudas sobre el relato de Jane Doe. La propia mujer asegura ahora que en enero de 2025 comenzó a cuestionar sus acusaciones contra Carter e incluso si realmente había asistido a una fiesta con celebridades. Según su declaración, comunicó esas dudas a sus abogados.

La demanda por agresión sexual finalmente fue retirada con perjuicio en febrero de 2025, lo que impidió presentar nuevamente las mismas reclamaciones.

El conflicto judicial cambió entonces de dirección. Jay-Z emprendió acciones legales contra la mujer, Buzbee y su despacho, bajo el argumento de que las acusaciones formaron parte de un intento para presionarlo a alcanzar un acuerdo económico y que los señalamientos le ocasionaron daños personales y profesionales.

¿Quién es Jay-Z y cuál ha sido su trayectoria?

Shawn Corey Carter, conocido artísticamente como Jay-Z, es un músico de hip-hop originario de Brooklyn, Nueva York. El rapero comenzó su carrera durante la década de los 90 y posteriormente extendió sus actividades hacia diferentes negocios dentro y fuera de la industria musical.

En 1996 lanzó su álbum debut, Reasonable Doubt, después de impulsar Roc-A-Fella Records junto con Damon Dash y Kareem ‘Biggs’ Burke. A lo largo de su carrera publicó producciones como Vol. 2... Hard Knock Life, The Blueprint, The Black Album y 4:44.

Su trayectoria suma 25 premios Grammy y 89 nominaciones. Además, en 2017 se convirtió en el primer rapero incorporado al Songwriters Hall of Fame y posteriormente ingresó al Rock & Roll Hall of Fame.

Carter también es cofundador y presidente de Roc Nation, compañía dedicada a diferentes áreas de la industria del entretenimiento, entre ellas la representación de artistas, productores, compositores y deportistas.

Jay-Z está casado con Beyoncé desde 2008. La pareja tiene tres hijos y ha colaborado en diferentes proyectos musicales a lo largo de sus respectivas carreras.