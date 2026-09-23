Fentanilo y un polvo blanco sin identificar: ¿Qué encontraron en la casa donde murió Hayden Panettiere?

Nuevos detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere salieron a la luz después de que se conociera el reporte detallado de la investigación realizada en el departamento de Carolina del Sur donde la actriz fue encontrada sin vida el pasado 16 de agosto.

De acuerdo con el documento emitido por el forense del condado de Greenville, los investigadores encontraron pastillas que causaron la muerte de Panettiere. Estas dieron positivo a fentanilo, además, de otros objetos dentro del inmueble.

El reporte de las autoridades, obtenido por TMZ, señala que las pastillas azules prensadas con fentanilo estaban en una mesa cercana al cuerpo de la actriz de Malcolm, el de en medio. En el mismo lugar también fue localizado un popote, además había un estuche para lentes dentro de su maleta, la cual contenía polvo blanco, aunque no especificaron de qué sustancia se trataba.

Hayden Panettiere, actriz conocida por sus papeles en 'Heroes' y 'Scream', murió a los 36 años. (Foto: AP/Matt Sayles, archivo).

El documento también describe los momentos posteriores a que ella fuera encontrada inconsciente por Brian Hickerson, novio de Hayden Panettiere, y su hermano Zach.

El reporte indica que la famosa estaba boca abajo y sentada sobre el sofá, con las piernas cruzadas, y que su cuerpo había adquirido una coloración morada cuando intentaron despertarla. Brian le administró dos dosis de Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides, y posteriormente realizaron una llamada al 911.

Hayden Panettiere tuvo una participación especial en 'Malcolm, el de en medio'. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/AP Photo/Jordan Strauss)

¿Cuál fue la causa oficial de muerte de Hayden Panettiere?

La Oficina del Forense del condado de Greenville determinó que Hayden Panettiere murió por los efectos tóxicos de cinco sustancias: fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

El fentanilo es un opioide sintético; el 4-ANPP es un compuesto empleado en la fabricación ilícita de fentanilo; el alprazolam es una benzodiazepina utilizada para tratar trastornos de ansiedad; el metocarbamol es un relajante muscular y la quetiapina es un medicamento utilizado para tratar algunas enfermedades psiquiátricas.

El forense Mike Ellis señaló que la muerte fue determinada como accidental. La autopsia no encontró traumatismos que contribuyeran al fallecimiento.

De acuerdo con TMZ, agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) investigan el origen de las pastillas que podrían haber estado relacionadas con el fallecimiento de Hayden Panettiere.

¿Qué dijo Brian Hickerson, novio de Hayden Panettiere, sobre la muerte de la actriz?

Brian Hickerson, quien mantenía una relación intermitente con Hayden Panettiere y se encontraba con ella en Carolina del Sur cuando murió, habló públicamente sobre el fallecimiento de la actriz por primera vez un mes después de la tragedia.

El 16 de septiembre, mientras se encontraba en una gasolinera de Greenville, un fotógrafo le preguntó cómo se encontraba después de la muerte de Hayden. Hickerson respondió: “¿Cómo crees que estoy?”, según un video compartido por E! News.

Después de que el fotógrafo le expresara sus condolencias, él contestó: “Lo agradezco. Eso es todo lo que tengo para ti, amigo”.

Previamente, el abogado de Hickerson, Sloane Ellis, emitió un comunicado en el que pidió esperar a que concluyera la investigación.

“La muerte de Hayden sigue bajo investigación y es importante permitir que esa investigación avance”, señaló el abogado, quien agregó que la Policía había confirmado que no había señales de un acto criminal. También indicó que Hickerson no haría más comentarios por respeto a los seres queridos de la actriz y al proceso de investigación.